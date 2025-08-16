В нескольких регионах Украины в воскресенье, 17 августа, ожидаются грозы и шквалы. Кое-где возможен даже град.

О неблагоприятных погодных условиях предупреждает ГСЧС Украины, передает 24 Канал.

В каких областях Украины ожидать непогоду?

Спасатели сообщили, что 17 августа в Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях днем ожидаются грозы. В отдельных районах возможен град и шквалы ветра до 15 – 20 метров в секунду.

Также ухудшение погоды прогнозируют в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта,

– добавили в ГСЧС.

Чрезвычайники также предоставили список советов, как спастись от непогоды:

не прячьтесь под высокими, одиночными деревьями или на возвышении,

не паркуйте авто под деревьями или высокими конструкциями,

не купайтесь в водоемах,

не пользуйтесь электроприборами.

Также следует избегать металлических конструкций, фонарей, опор электропередач. ГСЧС также советует закрывать окна и двери.

К слову, в воскресенье в других областях осадков не предвидится. Воздух прогреется от 19 до 32 градусов тепла в зависимости от региона.