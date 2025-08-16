Укр Рус
16 серпня, 17:05
2

У низці областей України прогнозують грози, град та шквали: попередження від ДСНС

Дарія Черниш
Основні тези
  • У низці областей України 17 серпня прогнозуються грози, град та шквали вітру, що може ускладнити роботу підприємств та рух транспорту.
  • ДСНС надала поради, як убезпечитися під час негоди, зокрема уникати дерев, металевих конструкцій та зачиняти вікна.

У кількох регіонах України у неділю, 17 серпня, очікуються грози та шквали. Подекуди можливий навіть град.

Про несприятливі погодні умови попереджає ДСНС України, передає 24 Канал.

В яких областях України очікувати негоду?

Рятувальники повідомили, що 17 серпня у Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях вдень очікуються грози. В окремих районах можливий град та шквали вітру до 15 – 20 метрів за секунду.

Також погіршення погоди прогнозують у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту,
– додали у ДСНС.

Надзвичайники також надали список порад, як врятуватися від негоди: 

  • не ховайтесь під високими, поодинокими деревами чи на підвищенні,
  • не паркуйте авто під деревами або високими конструкціями,
  • не купайтесь у водоймах,
  • не користуйтесь електроприладами.

Також варто уникати металевих конструкцій, ліхтарів, опор електропередач. ДСНС також радить зачиняти вікна та двері. 

До слова, в неділю в інших областях опадів не передбачається. Повітря прогріється від 19 до 32 градусів тепла залежно від регіону.