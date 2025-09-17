В четверг, 18 сентября, в Украине ожидается переменная облачность, в нескольких регионах пройдут дожди и грозы. Также возможны порывы ветра.

Прогноз погоды сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр

Смотрите также Ударят ли заморозки на этой неделе

Какую погоду ожидать 18 сентября?

По данным синоптиков, 18 сентября в Украине прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью умеренные дожди ожидаются в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Черкасской областях. Днем значительные осадки накроют Херсонскую, Днепропетровскую, Запорожскую и Донецкую области. Кое-где возможны грозы.

На западе страны, а также в Житомирской, Киевской и Винницкой областях днем осадков не прогнозируется. Ветер будет преобладать северо-западный, 7 – 12 метров в секунду. В центральных и южных регионах днем возможны порывы до 15 – 20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от +7 до +12 градусов, на востоке и юго-востоке от +10 до +15 градусов. Днем в большинстве областей ожидается +15 – +20 градусов.

Какая будет температура в областях?

Киев +17...+19;

Ужгород +17...+19;

Львов +18...+20;

Ивано-Франковск +17...+19;

Тернополь +17...+19;

Черновцы +17...+19;

Хмельницкий +17...+19;

Луцк +17...+19;

Ровно +17...+19;

Житомир +17...+19;

Винница +17...+19;

Одесса +19...+21;

Николаев +18...+20;

Херсон +17...+19;

Симферополь +16...+18;

Кропивницкий +18...+20;

Черкассы +16...+18;

Чернигов +16...+18;

Сумы +16...+18;

Полтава +14...+16;

Днепр +16...+18;

Запорожье +15...+17;

Донецк +14...+16;

Луганск +18...+20;

Харьков +15...+17.

Погода в Украине 18 сентября / Карта Укргидрометцентра

Какая будет погода в ближайшие дни?