Значні опади, подекуди грози та пориви вітру: прогноз погоди на 18 вересня
У четвер, 18 вересня, в Україні очікується мінлива хмарність, у кількох регіонах пройдуть дощі та грози. Також можливі пориви вітру.
Прогноз погоди повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр
Яку погоду очікувати 18 вересня?
За даними синоптиків, 18 вересня в Україні прогнозується хмарна погода з проясненнями. Вночі помірні дощі очікуються в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській та Черкаській областях. Вдень значні опади накриють Херсонщину, Дніпропетровщину, Запоріжжя та Донеччину. Подекуди можливі грози.
На заході країни, а також у Житомирській, Київській і Вінницькій областях вдень опадів не прогнозується. Вітер переважатиме північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду. У центральних та південних регіонах вдень можливі пориви до 15 – 20 метрів за секунду.
Температура повітря вночі становитиме від +7 до +12 градусів, на сході та південному сході від +10 до +15 градусів. Вдень у більшості областей очікується +15 – +20 градусів.
Яка буде температура в областях?
- Київ +17...+19;
- Ужгород +17...+19;
- Львів +18...+20;
- Івано-Франківськ +17...+19;
- Тернопіль +17...+19;
- Чернівці +17...+19;
- Хмельницький +17...+19;
- Луцьк +17...+19;
- Рівне +17...+19;
- Житомир +17...+19;
- Вінниця +17...+19;
- Одеса +19...+21;
- Миколаїв +18...+20;
- Херсон +17...+19;
- Сімферополь +16...+18;
- Кропивницький +18...+20;
- Черкаси +16...+18;
- Чернігів +16...+18;
- Суми +16...+18;
- Полтава +14...+16;
- Дніпро +16...+18;
- Запоріжжя +15...+17;
- Донецьк +14...+16;
- Луганськ +18...+20;
- Харків +15...+17.
Погода в Україні 18 вересня / Карта Укргідрометцентру
Яка буде погода найближчими днями?
До 21 вересня в Україні збережеться відносно тепла погода з дощами та сильним вітром. Заморозків поки не прогнозують. Уночі температура поступово знижуватиметься й коливатиметься в межах +5 – +16 градусів залежно від регіону.
З 16 по 19 вересня в Україні очікуються опади та зниження температури. Це зумовлено впливом циклону, що заходить з північного заходу.
Вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +15 до +29 градусів. Найтепліше буде у південних і південно-східних областях країни.