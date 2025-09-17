У четвер, 18 вересня, в Україні очікується мінлива хмарність, у кількох регіонах пройдуть дощі та грози. Також можливі пориви вітру.

Прогноз погоди повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр

Яку погоду очікувати 18 вересня?

За даними синоптиків, 18 вересня в Україні прогнозується хмарна погода з проясненнями. Вночі помірні дощі очікуються в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській та Черкаській областях. Вдень значні опади накриють Херсонщину, Дніпропетровщину, Запоріжжя та Донеччину. Подекуди можливі грози.

На заході країни, а також у Житомирській, Київській і Вінницькій областях вдень опадів не прогнозується. Вітер переважатиме північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду. У центральних та південних регіонах вдень можливі пориви до 15 – 20 метрів за секунду.

Температура повітря вночі становитиме від +7 до +12 градусів, на сході та південному сході від +10 до +15 градусів. Вдень у більшості областей очікується +15 – +20 градусів.

Яка буде температура в областях?

Київ +17...+19;

Ужгород +17...+19;

Львів +18...+20;

Івано-Франківськ +17...+19;

Тернопіль +17...+19;

Чернівці +17...+19;

Хмельницький +17...+19;

Луцьк +17...+19;

Рівне +17...+19;

Житомир +17...+19;

Вінниця +17...+19;

Одеса +19...+21;

Миколаїв +18...+20;

Херсон +17...+19;

Сімферополь +16...+18;

Кропивницький +18...+20;

Черкаси +16...+18;

Чернігів +16...+18;

Суми +16...+18;

Полтава +14...+16;

Дніпро +16...+18;

Запоріжжя +15...+17;

Донецьк +14...+16;

Луганськ +18...+20;

Харків +15...+17.

Погода в Україні 18 вересня / Карта Укргідрометцентру

