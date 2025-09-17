Укр Рус
Значні опади, подекуди грози та пориви вітру: прогноз погоди на 18 вересня
17 вересня, 16:25
Значні опади, подекуди грози та пориви вітру: прогноз погоди на 18 вересня

Дарія Черниш

У четвер, 18 вересня, в Україні очікується мінлива хмарність, у кількох регіонах пройдуть дощі та грози. Також можливі пориви вітру.

Прогноз погоди повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр

Яку погоду очікувати 18 вересня?

За даними синоптиків, 18 вересня в Україні прогнозується хмарна погода з проясненнями. Вночі помірні дощі очікуються в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській та Черкаській областях. Вдень значні опади накриють Херсонщину, Дніпропетровщину, Запоріжжя та Донеччину. Подекуди можливі грози.

На заході країни, а також у Житомирській, Київській і Вінницькій областях вдень опадів не прогнозується. Вітер переважатиме північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду. У центральних та південних регіонах вдень можливі пориви до 15 – 20 метрів за секунду.

Температура повітря вночі становитиме від +7 до +12 градусів, на сході та південному сході від +10 до +15 градусів. Вдень у більшості областей очікується +15 – +20 градусів.

Яка буде температура в областях?

  • Київ +17...+19;
  • Ужгород +17...+19;
  • Львів +18...+20;
  • Івано-Франківськ +17...+19;
  • Тернопіль +17...+19;
  • Чернівці +17...+19;
  • Хмельницький +17...+19;
  • Луцьк +17...+19;
  • Рівне +17...+19;
  • Житомир +17...+19;
  • Вінниця +17...+19;
  • Одеса +19...+21;
  • Миколаїв +18...+20;
  • Херсон +17...+19;
  • Сімферополь +16...+18;
  • Кропивницький +18...+20;
  • Черкаси +16...+18;
  • Чернігів +16...+18;
  • Суми +16...+18;
  • Полтава +14...+16;
  • Дніпро +16...+18;
  • Запоріжжя +15...+17;
  • Донецьк +14...+16;
  • Луганськ +18...+20;
  • Харків +15...+17.

Погода в Україні 18 вересня / Карта Укргідрометцентру

Яка буде погода найближчими днями?

  • До 21 вересня в Україні збережеться відносно тепла погода з дощами та сильним вітром. Заморозків поки не прогнозують. Уночі температура поступово знижуватиметься й коливатиметься в межах +5 – +16 градусів залежно від регіону.

  • З 16 по 19 вересня в Україні очікуються опади та зниження температури. Це зумовлено впливом циклону, що заходить з північного заходу.

  • Вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +15 до +29 градусів. Найтепліше буде у південних і південно-східних областях країни.