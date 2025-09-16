Спершу опади дійдуть до західних областей. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода 16 – 19 вересня?

У найближчі три доби відбуватиметься зміна погоди. Українцям слід очікувати дощів.

Укргідрометцентр повідомляє, що 16 вересня погода в Україні буде переважно суха. Короткі дощі очікуються лише у західних областях та на Житомирщині.

Впродовж 17 – 18 вересня по всій країні очікуються помірні, місцями значні дощі. На півдні можливі грози. Водночас на заході опадів стане менше.

Прогноз погоди на 16 – 19 вересня: дивіться відео

Вітер буде південно-західний з переходом на північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду.

Температура вночі буде коливатися від +8 до +14 градусів, а у південній частині країни до +16 градусів. Вдень буде 21 – 27 градусів тепла в західних областях. З 17 вересня тепліше буде і у Вінницькій області та у більшості північних областей. Втім, 18 вересня очікується похолодання по всій території України – до 16 – 22 градусів тепла.

Якою буде погода 16 вересня?