Спершу опади дійдуть до західних областей. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Якою буде погода 16 – 19 вересня?
У найближчі три доби відбуватиметься зміна погоди. Українцям слід очікувати дощів.
Укргідрометцентр повідомляє, що 16 вересня погода в Україні буде переважно суха. Короткі дощі очікуються лише у західних областях та на Житомирщині.
Впродовж 17 – 18 вересня по всій країні очікуються помірні, місцями значні дощі. На півдні можливі грози. Водночас на заході опадів стане менше.
Прогноз погоди на 16 – 19 вересня: дивіться відео
Вітер буде південно-західний з переходом на північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду.
Температура вночі буде коливатися від +8 до +14 градусів, а у південній частині країни до +16 градусів. Вдень буде 21 – 27 градусів тепла в західних областях. З 17 вересня тепліше буде і у Вінницькій області та у більшості північних областей. Втім, 18 вересня очікується похолодання по всій території України – до 16 – 22 градусів тепла.
Якою буде погода 16 вересня?
- У вівторок, 16 вересня, буде без опадів, лише у західних та Житомирській областях вдень прогнозують короткочасний дощ. Вночі та вранці на Закарпатті, Прикарпатті та Вінниччині місцями буде туман.
- Температура вночі від 8 до 13 градусів тепла, у південних, Дніпропетровській та Кіровоградській областях до +16 градусів; вдень від +22 до +27, у західних областях 16 – 21 градуси тепла.