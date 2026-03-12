Погода готовит неприятный сюрприз: синоптик предупредил о мокром снеге в марте

В Украине в ближайшие дни изменится погода –ожидается похолодание и осадки. Местами прогнозируют дождь и мокрый снег, а температура снизится на несколько градусов.

В то же время период неустойчивой погоды будет непродолжительным, и уже потом потепление вернется. Об этом украинский синоптик Игорь Кибальчич рассказал для "Телеграф".

Когда изменится погода?

По словам Игоря Кибальчича, ближайшие дни в Украине еще будет удерживаться относительно теплая весенняя погода. Однако уже примерно с 14 марта температура начнет постепенно снижаться.

Это связано с поступлением прохладного воздуха, который будет двигаться в Украину из центральных районов Азии. В результате дневные температуры могут снизиться примерно на 2 – 4 градуса.

Наиболее ощутимые изменения погоды ожидаются с 16 марта. Именно тогда, по прогнозу синоптика, атмосферное давление начнет снижаться, а небо станет более облачным. В этот период в некоторых регионах могут пройти небольшие осадки в виде дождь и мокрого снега. Также местами прогнозируется неустойчивая и прохладная погода.

В то же время синоптик отмечает, что значительных морозов или длительного похолодания не ожидается. В частности, уже примерно с 18 марта погодные условия на большинстве территории Украины начнут улучшаться. Температура снова постепенно повысится, а количество осадков уменьшится.

Поэтому синоптик советует готовиться к кратковременному возвращению более прохладной погоды, которое быстро сменится на более теплые весенние дни.

Какой будет температура в ближайшие дни?