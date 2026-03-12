Погода готує неприємний сюрприз: синоптик попередив про мокрий сніг у березні

В Україні найближчими днями зміниться погода – очікується похолодання та опади. Місцями прогнозують дощ і мокрий сніг, а температура знизиться на кілька градусів.

Водночас період нестійкої погоди буде нетривалим, і вже згодом потепління повернеться. Про це український синоптик Ігор Кібальчич розповів для "Телеграф".

Коли зміниться погода?

За словами Ігоря Кібальчича, найближчими днями в Україні ще утримуватиметься відносно тепла весняна погода. Проте вже приблизно з 14 березня температура почне поступово знижуватися.

Це пов’язано з надходженням прохолоднішого повітря, яке рухатиметься до України з центральних районів Азії. У результаті денні температури можуть знизитися приблизно на 2 – 4 градуси.

Найбільш відчутні зміни погоди очікуються з 16 березня. Саме тоді, за прогнозом синоптика, атмосферний тиск почне знижуватися, а небо стане більш хмарним. У цей період у деяких регіонах можуть пройти невеликі опади у вигляді дощ та мокрого снігу. Також місцями прогнозується нестійка та прохолодніша погода.

Водночас синоптик наголошує, що значних морозів або тривалого похолодання не очікується. Зокрема, вже приблизно з 18 березня погодні умови на більшості території України почнуть покращуватися. Температура знову поступово підвищиться, а кількість опадів зменшиться.

Тож синоптик радить готуватися до короткочасного повернення більш прохолодної погоди, яке швидко зміниться на тепліші весняні дні.

Якою буде температура найближчими днями?