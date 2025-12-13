Снег, морозы и гололедица: синоптик рассказал, какой будет погода в эти выходные

На выходных 13 и 14 декабря стоит ожидать первое серьезное похолодание со снегом и сильным ветром. Температура снизится до небольших морозов, а местами на дороге ожидается гололедица

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича.

Какой будет погода на этих выходных?

По прогнозу синоптика, на выходных стоит ожидать похолодание с северной Европы. Снижение температуры будет сопровождаться сильным ветром до 15 – 20 метров в секунду, а в некоторых регионах ожидается снег и гололедица на дорогах.

В субботу, 13 декабря, в западных регионах будет облачно, но без осадков. Температура будет колебаться от -2 до +3 градусов ночью и от +1 до +6 днем.

На севере и востоке Украины ночью температура опустится до -5, днем ожидается немного теплее погода с дождем и мокрым снегом.

У центральных регионах ночью прогнозируют дожди и мокрый снег, днем осадков не будет. Температура ночью будет колебаться от -3 до +2, а днем от -1 до +4. Ветер северо-западный, 7 – 12 метров в секунду, ночью и утром порывы до 15 – 20 метров в секунду.

На юге и в Крыму ожидаются небольшие дожди. Днем будет сухо, температура воздуха от +2 до +7. Ночью и в первой половине дня местами порывы ветра будут 15 – 20 метров в секунду.

В воскресенье, 14 декабря, украинцев в западных областях будет ждать облачная погода, однако с прояснениями. Местами стоит ожидать небольшого дождя и мокрого снега. Синоптики предупреждают о возможном тумане. Ветер будет значительно меньше, чем в субботу – 5 – 10 метров в секунду. Температура значительно не изменится от предыдущего дня. Ожидается -3 – +2 ночью и 0 – +5 днем.

У северных областях утром и днем стоит ждать снега и мокрого снега. На дорогах возможна гололедица. Ветер несколько утихнет, однако все равно будет ощутимым – 3 – 8 метров в секунду. Температура днем будет колебаться от -4 – +1, а ночью – -2 – -7.

В центральных областях ожидается снег и мокрый снег местами с дождем. Также синоптики предупреждают о гололедице. Температура воздуха ночью составит -2 – -7, днем -3 – +2.

Юг Украины также ночью будет без осадков, однако днем может идти небольшой дождь с мокрым снегом. Кое-где ожидается туман. Температура ночью будет колебаться от -3 до +2, а днем от +2 до +7.

Восточным регионам стоит ожидать похолодания без значительных осадков. Синоптики говорят, что во второй половине дня и вечером на Харьковщине пройдет небольшой снег. Ветер будет незначительный – 2 – 7 метров в секунду, а температура ночью составит -3 – -8, а днем -4 – +1.

Какой будет зима в Украине?