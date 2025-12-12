Тогда как в других регионах сутки пройдут без осадков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какой будет погода в Украине?
По данным синоптиков, ночью в Украине, кроме юго-запада, местами будет небольшой дождь со снегом. Однако днем осадков не прогнозируют. На Закарпатье и в Карпатах ночью и утром возможен туман.
Ветер будет северо-западным со скоростью до 7-12 метров в секунду, на Левобережье ночью и утром прогнозируют порывы до 15-20 метров в секунду.
Температура в течение суток на северо-востоке и востоке страны будет колебаться от +1 до +6 градусов мороза, на остальной территории – от +2 тепла до -3 мороза. Тогда как днем на западе и юге страны столбики термометров будут показывать +1...+6 градусов тепла.
Какая температура будет в украинских городах?
- Киев 0...-2;
- Ужгород +3...+5;
- Львов +3...+5;
- Ивано-Франковск +3...+5;
- Тернополь +3...+5;
- Черновцы +3...+5;
- Хмельницкий +3....+5;
- Луцк +3...+5;
- Ровно +3...+5;
- Житомир -1...+1;
- Винница -1...+1;
- Одесса +3....+5;
- Николаев +3...+5;
- Херсон +1...+3;
- Симферополь +3...+5;
- Кропивницкий -1...+1;
- Черкассы -1...+1;
- Чернигов -4...-2;
- Сумы -4...-2;
- Полтава -4...-2;
- Днепр -1...+1;
- Запорожье +1....+3;
- Донецк 0...-2;
- Луганск -3...-1;
- Харьков -4...-2.
Прогноз погоды в Украине на 13 декабря / Скриншот карты Укргидрометцентра
Что стоит знать о погоде в Украине?
В этом году в Украине зимой ожидается более высокая температура воздуха на 1,5-2 градуса, чем обычно. В то же время могут быть кратковременные похолодания, осадки и опасные стихийные явления.
До конца недели в Украине ожидаются осадки в виде мокрого снега, местами возможен дождь со снегом. Впрочем, устойчивого снежного покрова в ближайшее время не предвидится из-за высоких температур.