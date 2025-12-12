Тогда как в других регионах сутки пройдут без осадков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также Какие области накроют дожди, а где ждать снег

Какой будет погода в Украине?

По данным синоптиков, ночью в Украине, кроме юго-запада, местами будет небольшой дождь со снегом. Однако днем осадков не прогнозируют. На Закарпатье и в Карпатах ночью и утром возможен туман.

Ветер будет северо-западным со скоростью до 7-12 метров в секунду, на Левобережье ночью и утром прогнозируют порывы до 15-20 метров в секунду.

Температура в течение суток на северо-востоке и востоке страны будет колебаться от +1 до +6 градусов мороза, на остальной территории – от +2 тепла до -3 мороза. Тогда как днем на западе и юге страны столбики термометров будут показывать +1...+6 градусов тепла.

Какая температура будет в украинских городах?

Киев 0...-2;

Ужгород +3...+5;

Львов +3...+5;

Ивано-Франковск +3...+5;

Тернополь +3...+5;

Черновцы +3...+5;

Хмельницкий +3....+5;

Луцк +3...+5;

Ровно +3...+5;

Житомир -1...+1;

Винница -1...+1;

Одесса +3....+5;

Николаев +3...+5;

Херсон +1...+3;

Симферополь +3...+5;

Кропивницкий -1...+1;

Черкассы -1...+1;

Чернигов -4...-2;

Сумы -4...-2;

Полтава -4...-2;

Днепр -1...+1;

Запорожье +1....+3;

Донецк 0...-2;

Луганск -3...-1;

Харьков -4...-2.



Прогноз погоды в Украине на 13 декабря / Скриншот карты Укргидрометцентра

Что стоит знать о погоде в Украине?