Целый день, 30 сентября, Одессу заливает сильный дождь. В городе объявлен красный уровень опасности.

Ожидается, что до конца дня количество осадков превысит 80 миллиметров, передает 24 Канал со ссылкой на "Думская".

Когда в Одессе закончится дождь?

В комментарии изданию руководитель отдела прогнозов Гидрометцентра Черного и Азовского морей Елена Тарнавская предположила, сколько еще в Одессе будет идти дождь. Она отметила, что к полуночи осадки ослабнут, однако могут продолжаться до утра.

Специалист отметила, что Одесса приближается к печальному рекорду по количеству осадков, выпавших за день. Предыдущий был на уровне 66 – 70 миллиметров осадков, однако 30 сентября вполне может быть дойти до двухмесячной нормы, то есть более 80 миллиметров.

Что известно о непогоде в Одессе?