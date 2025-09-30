Цілий день, 30 вересня, Одесу заливає сильний дощ. У місті оголошено червоний рівень небезпеки.

Очікується, що до кінця дня кількість опадів перевищить 80 міліметрів, передає 24 Канал із посиланням на "Думська".

Коли в Одесі закінчиться дощ?

У коментарі виданню керівниця відділу прогнозів Гідрометцентру Чорного та Азовського морів Олена Тарнавська припустила, скільки ще в Одесі дощитиме. Вона зауважила, що до півночі опади ослабнуть, однак можуть тривати аж до ранку.

Фахівчиня зауважила, що Одеса наближається до сумного рекорду за кількістю опадів, що випали за день. Попередній був на рівні 66 – 70 міліметрів опадів, однак 30 вересня цілком може бути дійти до двомісячної норми, тобто понад 80 міліметрів.

Що відомо про негоду в Одесі?