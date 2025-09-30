Во вторник, 30 сентября, в Одессу пришла настоящая непогода. В городе начался сильный дождь.

По данным синоптиков, в ближайшие один – два часа ожидается очень сильный дождь, количество осадков превысит 80 миллиметров. Это предупреждение Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей опубликовал в 19:28, передает 24 Канал.

Что известно о непогоде в Одессе?

В Одессе из-за ливня объявили третий – красный уровень опасности. Школы перейдут на дистанционку Такое решение принято из-за необходимости ликвидировать последствия непогоды: в части школ зафиксировано подтопление классов, групп и укрытий.

Ранее синоптики писали о том, что в Одессе до конца дня будет удерживаться второй уровень опасности – оранжевый.