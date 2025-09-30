Укр Рус
30 вересня, 20:12
2

Одеса "йде під воду": у місті оголошено червоний рівень небезпеки

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • В Одесі оголошено червоний рівень небезпеки через сильний дощ.
  • 1 жовтня школи переходять на дистанційне навчання.

У вівторок, 30 вересня, в Одесу завітала справжня негода. У місті розпочався сильний дощ.

За даними синоптиків, у найближчі одну – дві години очікується дуже сильний дощ, кількість опадів перевищить 80 міліметрів. Це попередження Гідрометеорологічний Центр Чорного та Азовського морів опублікував о 19:28, передає 24 Канал.

Що відомо про негоду в Одесі?

Ще о 16:38, синоптики писали про те, що в Одесі та вздовж узбережжя Одещини до кінця дня утримуватиметься другий рівень небезпеки – помаранчевий. Кількість опадів при такому рівні небезпеки становить 50 – 79 міліметрів. Однак за дві години ситуація різко змінилася. 

В місті, зрештою, оголосили третій – червоний рівень небезпеки. 

Ще вдень повідомлялося, що 30 вересня в Одесі випало 41,5 міліметрів опадів – майже вся середньомісячна норма. Синоптики оголосили штормове попередження. ДСНС заявило про підтоплення приватних будинків, підвалів і доріг. 

Через негоду паралізовано рух на ключових вулицях міста, швидкість авто подекуди знизилася до 11 кілометрів за годину.

У зв'язку з посиленням негоди увесь громадський електротранспорт зупинив свою роботу о 17:30. У зонах підтоплень рух легкового транспорту обмежено. Якщо ситуація погіршиться – готові оперативно відкрити пункти незламності,
 – заявив мер Одеси Геннадій Труханов.

Внаслідок підтоплення класів та укриттів 1 жовтня школи Одеси працюватимуть дистанційно. 

Станом на 19:20 вулиці, де перекрили рух:

  • Хімічна;
  • Промислова;
  • Ширяєвський провулок;
  • Щоголева;
  • Церковна;
  • Балківська;
  • Ат Головного / Плигуна;
  • Чорноморського козацтва / Газовий;
  • Середньофонтанська;
  • Французький бульвар;
  • Небесної Сотні;
  • Князя Ярослава Мудрого;
  • Сім'ї Глодан;
  • Чикаленка;
  • Варненська;
  • Приморська / Газовий;
  • Середньофонтанська площа;
  • Космонавтів / Інглезі;
  • Фонтанська дорога (5 ст.);
  • Люстдорфська / Бреуса;
  • Люстдорфська дорога (від 3 ст. до пл. Толбухіна – у напрямку Небесної Сотні);
  • 2-га Застава (під мостом);

 