Одеса "йде під воду": у місті оголошено червоний рівень небезпеки
- В Одесі оголошено червоний рівень небезпеки через сильний дощ.
- 1 жовтня школи переходять на дистанційне навчання.
У вівторок, 30 вересня, в Одесу завітала справжня негода. У місті розпочався сильний дощ.
За даними синоптиків, у найближчі одну – дві години очікується дуже сильний дощ, кількість опадів перевищить 80 міліметрів. Це попередження Гідрометеорологічний Центр Чорного та Азовського морів опублікував о 19:28, передає 24 Канал.
Що відомо про негоду в Одесі?
Ще о 16:38, синоптики писали про те, що в Одесі та вздовж узбережжя Одещини до кінця дня утримуватиметься другий рівень небезпеки – помаранчевий. Кількість опадів при такому рівні небезпеки становить 50 – 79 міліметрів. Однак за дві години ситуація різко змінилася.
В місті, зрештою, оголосили третій – червоний рівень небезпеки.
Ще вдень повідомлялося, що 30 вересня в Одесі випало 41,5 міліметрів опадів – майже вся середньомісячна норма. Синоптики оголосили штормове попередження. ДСНС заявило про підтоплення приватних будинків, підвалів і доріг.
Через негоду паралізовано рух на ключових вулицях міста, швидкість авто подекуди знизилася до 11 кілометрів за годину.
У зв'язку з посиленням негоди увесь громадський електротранспорт зупинив свою роботу о 17:30. У зонах підтоплень рух легкового транспорту обмежено. Якщо ситуація погіршиться – готові оперативно відкрити пункти незламності,
– заявив мер Одеси Геннадій Труханов.
Внаслідок підтоплення класів та укриттів 1 жовтня школи Одеси працюватимуть дистанційно.
Станом на 19:20 вулиці, де перекрили рух:
- Хімічна;
- Промислова;
- Ширяєвський провулок;
- Щоголева;
- Церковна;
- Балківська;
- Ат Головного / Плигуна;
- Чорноморського козацтва / Газовий;
- Середньофонтанська;
- Французький бульвар;
- Небесної Сотні;
- Князя Ярослава Мудрого;
- Сім'ї Глодан;
- Чикаленка;
- Варненська;
- Приморська / Газовий;
- Середньофонтанська площа;
- Космонавтів / Інглезі;
- Фонтанська дорога (5 ст.);
- Люстдорфська / Бреуса;
- Люстдорфська дорога (від 3 ст. до пл. Толбухіна – у напрямку Небесної Сотні);
- 2-га Застава (під мостом);