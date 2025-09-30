У вівторок, 30 вересня, в Одесу завітала справжня негода. У місті розпочався сильний дощ.

За даними синоптиків, у найближчі одну – дві години очікується дуже сильний дощ, кількість опадів перевищить 80 міліметрів. Це попередження Гідрометеорологічний Центр Чорного та Азовського морів опублікував о 19:28, передає 24 Канал.

Що відомо про негоду в Одесі?

Ще о 16:38, синоптики писали про те, що в Одесі та вздовж узбережжя Одещини до кінця дня утримуватиметься другий рівень небезпеки – помаранчевий. Кількість опадів при такому рівні небезпеки становить 50 – 79 міліметрів. Однак за дві години ситуація різко змінилася.

В місті, зрештою, оголосили третій – червоний рівень небезпеки.

Ще вдень повідомлялося, що 30 вересня в Одесі випало 41,5 міліметрів опадів – майже вся середньомісячна норма. Синоптики оголосили штормове попередження. ДСНС заявило про підтоплення приватних будинків, підвалів і доріг.

Через негоду паралізовано рух на ключових вулицях міста, швидкість авто подекуди знизилася до 11 кілометрів за годину.

У зв'язку з посиленням негоди увесь громадський електротранспорт зупинив свою роботу о 17:30. У зонах підтоплень рух легкового транспорту обмежено. Якщо ситуація погіршиться – готові оперативно відкрити пункти незламності,

– заявив мер Одеси Геннадій Труханов.

Внаслідок підтоплення класів та укриттів 1 жовтня школи Одеси працюватимуть дистанційно.

Станом на 19:20 вулиці, де перекрили рух: