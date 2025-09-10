Температура и осадки в сентябре: превысят ли показатели климатическую норму
- Сентябрь в Украине ожидается с температурой и осадками близкими к климатической норме.
- На этой неделе существенных изменений в температурном режиме не ожидается с ночными показателями +10 – +18°C и дневными максимумами +22 – +28°C.
Сентябрь этого года начался с теплой и комфортной погоды. Появился прогноз, ждать ли нам еще погодных аномалий.
Об этом сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
Чего ждать от температуры и осадков в сентябре?
По словам Птухи, сейчас температурный фон в пределах нормы, или с даже немного выше нее.
Но в целом по оценкам специалистов сентябрь ожидается и в температурном режиме, и в режиме осадков близкий к климатической норме. Это в целом по территории Украины. Конечно, если брать отдельные локальные случаи, то могут быть вариации,
– отметила она.
Синоптик отметила, что на этой неделе в Украине существенных изменений в температурном режиме не ожидается. Ночные показатели будут держаться в пределах +10 – +18 градусов, а дневные максимумы будут достигать +22 – +28 градусов.
Когда может прийти похолодание?
Синоптик Укргидрометцентра Иван Семилита ожидает, что до 12 – 13 сентября в Украине будет удерживаться антициклональный характер погоды. Уже во второй половине месяца ожидается постепенное снижение температуры.
Синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что в третьей декаде сентября придёт холодный воздух арктического происхождения, что повлечет первые осенние заморозки на почве. Они могут появиться уже после 20 сентября в северных, восточных и западных областях.
Метеоролог Вера Балабух в интервью 24 Каналу рассказала, что заморозки в сентябре – довольно типичное явление. На высокогорье Карпат в это время нередко уже выпадает снег. Поэтому и в этом году заморозки вероятны.