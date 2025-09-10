Сентябрь этого года начался с теплой и комфортной погоды. Появился прогноз, ждать ли нам еще погодных аномалий.

Об этом сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

Чего ждать от температуры и осадков в сентябре?

По словам Птухи, сейчас температурный фон в пределах нормы, или с даже немного выше нее.

Но в целом по оценкам специалистов сентябрь ожидается и в температурном режиме, и в режиме осадков близкий к климатической норме. Это в целом по территории Украины. Конечно, если брать отдельные локальные случаи, то могут быть вариации,

– отметила она.

Синоптик отметила, что на этой неделе в Украине существенных изменений в температурном режиме не ожидается. Ночные показатели будут держаться в пределах +10 – +18 градусов, а дневные максимумы будут достигать +22 – +28 градусов.

Когда может прийти похолодание?