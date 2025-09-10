Температура та опади у вересні: чи перевищать показники кліматичну норму
- Вересень в Україні очікується з температурою та опадами близькими до кліматичної норми.
- Цього тижня суттєвих змін у температурному режимі не очікується з нічними показниками +10 – +18°C та денними максимумами +22 – +28°C.
Вересень цього року почався з теплої та комфортної погоди. З'явився прогноз, чи чекати нам ще погодних аномалій.
Про це повідомила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха в етері телемарафону, передає 24 Канал.
Чого чекати від температури й опадів у вересні?
За словами Птухи, зараз температурний фон в межах норми, або з навіть трохи вище неї.
Але загалом за оцінками фахівців вересень очікується і в температурному режимі, і в режимі опадів близький до кліматичної норми. Це в цілому по території України. Звісно, якщо брати окремі локальні випадки, то можуть бути варіації,
– зауважила вона.
Синоптикиня зазначила, що цього тижня в Україні суттєвих змін у температурному режимі не очікується. Нічні показники триматимуться в межах +10 – +18 градусів, а денні максимуми сягатимуть +22 – +28 градусів.
Коли може прийти похолодання?
Синоптик Укргідрометцентру Іван Семиліта очікує, що до 12 – 13 вересня в Україні утримуватиметься антициклональний характер погоди. Вже у другій половині місяця очікується поступове зниження температури.
Синоптик Ігор Кібальчич прогнозує, що в третій декаді вересня прийде холодне повітря арктичного походження, що спричинить перші осінні заморозки на ґрунті. Вони можуть з’явитися вже після 20 вересня у північних, східних і західних областях.
Метеорологиня Віра Балабух в інтерв'ю 24 Каналу розповіла, що заморозки у вересні – досить типове явище. На високогір’ї Карпат у цей час нерідко уже випадає сніг. Тож і в цьому році заморозки ймовірні.