Снег возможен только в одном регионе: где в Украине похолодает до -5 градусов

В Украину постепенно приближается зимняя прохлада вместе с осадками. Синоптики прогнозируют умеренные дожди на некоторых территориях уже 28 октября, в то же время снег предполагается только в одном регионе.

Где ожидать снега 28 октября?

По словам метеорологов, жителям большинства областей Украины днем во вторник следует подготовиться к небольшим, местами умеренным дождям. Также осадки ожидаются ночью на востоке и юге страны.

В то же время в Карпатах будут преобладать именно снежные осадки из-за низких температур в горах. Так, отметка термометра ночью покажет от 0 до -5 °С, днем в Карпатах ожидается от -2 до +3 °С.

В Карпатах ночью умеренный, днем небольшой мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега, порывы ветра 17 – 22 метров в секунду,

– прогнозируют в Укргидрометцентре.

К слову, недавно, 14 октября, жители Киева наблюдали в столице мокрый снег и местами град.

На остальной территории страны погодные условия будут более стабильными. Синоптики прогнозируют, что ночная температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах от +2 до +8 °С. А на крайнем юго-востоке воздух прогреется до +7...+11 °С.

В дневные часы температура будет повышаться до +8...+13 °С, в районе Приазовья и Крыма – до +15...+18 °С.



Прогноз погоды в Украине на вторник, 28 октября / Изображение Укргидрометцентра

