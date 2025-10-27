Снег возможен только в одном регионе: где в Украине похолодает до -5 градусов
В Украину постепенно приближается зимняя прохлада вместе с осадками. Синоптики прогнозируют умеренные дожди на некоторых территориях уже 28 октября, в то же время снег предполагается только в одном регионе.
О таком информирует 24 Канал со ссылкой на Meteoprog.
Актуально Над Днепром небо неожиданно окрасилось в желтый цвет: захватывающие кадры
Где ожидать снега 28 октября?
По словам метеорологов, жителям большинства областей Украины днем во вторник следует подготовиться к небольшим, местами умеренным дождям. Также осадки ожидаются ночью на востоке и юге страны.
В то же время в Карпатах будут преобладать именно снежные осадки из-за низких температур в горах. Так, отметка термометра ночью покажет от 0 до -5 °С, днем в Карпатах ожидается от -2 до +3 °С.
В Карпатах ночью умеренный, днем небольшой мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега, порывы ветра 17 – 22 метров в секунду,
– прогнозируют в Укргидрометцентре.
К слову, недавно, 14 октября, жители Киева наблюдали в столице мокрый снег и местами град.
На остальной территории страны погодные условия будут более стабильными. Синоптики прогнозируют, что ночная температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах от +2 до +8 °С. А на крайнем юго-востоке воздух прогреется до +7...+11 °С.
В дневные часы температура будет повышаться до +8...+13 °С, в районе Приазовья и Крыма – до +15...+18 °С.
Прогноз погоды в Украине на вторник, 28 октября / Изображение Укргидрометцентра
Погода в Украине: главные новости
Ранее сообщалось, что в период с 26 по 28 октября в отдельных регионах ожидаются дожди, местами с мокрым снегом. Кроме того, метеорологи предупреждали о вероятных порывах ветра штормового характера.
В то же время синоптики отмечали, что в Украине в течение следующих нескольких дней не ожидается резкого похолодания. Температурный фон в стране будет оставаться умеренным.
Между тем накануне в Днепре небо над городом приобрело необычный желтый оттенок. В области также наблюдали молнию.