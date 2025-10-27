Сніг можливий лише в одному регіоні: де в Україні похолодає до -5 градусів
До України поступово наближається зимова прохолода разом з опадами. Синоптики прогнозують помірні дощі на деяких територіях уже 28 жовтня, водночас сніг передбачається тільки в одному регіоні.
Про таке інформує 24 Канал з посиланням на Meteoprog.
Де очікувати на сніг 28 жовтня?
За словами метеорологів, жителям більшості областей України вдень у вівторок слід підготуватися до невеликих, місцями помірних дощів. Також опади очікуються вночі на сході та півдні країни.
Водночас у Карпатах переважатимуть саме снігові опади через низькі температури в горах. Так, позначка термометра вночі покаже від 0 до -5 °С, вдень у Карпатах очікується від -2 до +3 °С.
В Карпатах вночі помірний, вдень невеликий мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу, пориви вітру 17 – 22 метрів за секунду,
– прогнозують в Укргідрометцентрі.
До слова, нещодавно, 14 жовтня, мешканці Києва спостерігали в столиці мокрий сніг та подекуди град.
На решті територій країни погодні умови будуть стабільнішими. Синоптики прогнозують, що нічна температура повітря в Україні коливатиметься в межах від +2 до +8 °С. А на крайньому південному сході повітря прогріється до +7…+11 °С.
У денні години температура підвищуватиметься до +8…+13 °С, в районі Приазов'я та Криму – до +15…+18 °С.
Прогноз погоди в Україні на вівторок, 28 жовтня / Зображення Укргідрометцентру
Погода в Україні: головні новини
Раніше повідомлялося, що в період з 26 по 28 жовтня в окремих регіонах очікуються дощі, місцями з мокрим снігом. Крім того, метеорологи попереджали про ймовірні пориви вітру штормового характеру.
Водночас синоптики зазначали, що в Україні протягом наступних кількох днів не очікується різкого похолодання. Температурний фон в країні залишатиметься помірним.
Тим часом напередодні в Дніпрі небо над містом набуло незвичного жовтого відтінку. В області також спостерігали блискавку.