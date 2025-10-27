Сніг можливий лише в одному регіоні: де в Україні похолодає до -5 градусів

До України поступово наближається зимова прохолода разом з опадами. Синоптики прогнозують помірні дощі на деяких територіях уже 28 жовтня, водночас сніг передбачається тільки в одному регіоні.

Про таке інформує 24 Канал з посиланням на Meteoprog.

Актуально Над Дніпром небо неочікувано забарвилося у жовтий колір: захопливі кадри

Де очікувати на сніг 28 жовтня?

За словами метеорологів, жителям більшості областей України вдень у вівторок слід підготуватися до невеликих, місцями помірних дощів. Також опади очікуються вночі на сході та півдні країни.

Водночас у Карпатах переважатимуть саме снігові опади через низькі температури в горах. Так, позначка термометра вночі покаже від 0 до -5 °С, вдень у Карпатах очікується від -2 до +3 °С.

В Карпатах вночі помірний, вдень невеликий мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу, пориви вітру 17 – 22 метрів за секунду,

– прогнозують в Укргідрометцентрі.

До слова, нещодавно, 14 жовтня, мешканці Києва спостерігали в столиці мокрий сніг та подекуди град.

На решті територій країни погодні умови будуть стабільнішими. Синоптики прогнозують, що нічна температура повітря в Україні коливатиметься в межах від +2 до +8 °С. А на крайньому південному сході повітря прогріється до +7…+11 °С.

У денні години температура підвищуватиметься до +8…+13 °С, в районі Приазов'я та Криму – до +15…+18 °С.



Прогноз погоди в Україні на вівторок, 28 жовтня / Зображення Укргідрометцентру

Погода в Україні: головні новини