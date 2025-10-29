Эти четыре области накроют шквалы: где будет сильный ветер 30 октября

В нескольких областях Украины в четверг, 30 октября, синоптики прогнозируют усиление ветра. Из-за этого объявили первый (желтый) уровень опасности.

Шквалы могут быть опасными, возможно падение конструкций, веток и тому подобное. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Где прогнозируют сильный ветер 30 октября?

Синоптики отмечают, что несмотря на относительно теплую для октября погоду, четыре области Украины накроют сильные шквалы. Это погодное явление считается опасным.

Волынская область:

30 октября утром и днем порывы ветра 15 – 20 метров в секунду юго-западного направления ожидают в Луцке и области.

Винницкая область:

В Виннице и регионе осадков в четверг, 30 октября, не ожидается. Утром погода будет более приятной чем днем, ведь порывы ветра усилятся до 15 – 20 метров в секунду.

Львовская область:

Во Львовской области 30 октября местами прогнозируются порывы юго-западного ветра силой 15 – 20 метров в секунду. В частности во Львове сильные шквалы ожидаются днем.

Ровенская область:

Днем в Ровно и области ожидаются порывы сильного юго-западного ветра – 15 – 20 метров в секунду.

Карпаты:

В горах ветер будет сильнее. Синоптики предупредили, что в Карпатах ожидаются порывы 17 – 22 метра в секунду.

Какая погода прогнозируется в ближайшие дни?