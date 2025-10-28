Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Какая погода будет 29 октября?

В Украине, по данным синоптиков, в течение 29 октября ожидаются незначительные осадки, однако ночью на Закарпатье в ночные часы они будут умеренные. В то же время в большинстве южных областей дождей не прогнозируют.

Западные области предупреждают о сильных порывах ветра днем, скоростью от 15 до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет от 2 до 7 градусов тепла. Днем синоптики прогнозируют от 8 до 13 градусов тепла.

В то же время на Закарпатье и юге страны ожидается до 16 градусов тепла. В Карпатах – дождь и мокрый снег, а также шквалы до 22 метров в секунду. Температура ночью будет около 0 градусов, а днем – до 6 градусов тепла.

Что ожидать от погоды в дальнейшем?

Уже в следующие двое суток в Украине в основном будет погода без осадков. Незначительный дождь ожидается днем 30 октября в западных областях. Такая же ситуация будет 31 октября ночью в западных и северных областях.

Также днем 31 октября дожди пройдут в восточных, Черниговской и Сумской областях. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах от 2 до 9 градусов тепла. Днем прогнозируют от 10 до 16 градусов тепла.

В то же время в южных областях 31 октября пригреет до 20 градусов тепла.

