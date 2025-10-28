Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Яка погода буде 29 жовтня?

В Україні, за даними синоптиків, протягом 29 жовтня очікуються незначні опади, проте вночі на Закарпатті у нічні години вони будуть помірні. Водночас у більшості південних областей дощів не прогнозують.

Західні області попереджають про сильні пориви вітру вдень, швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі буде від 2 до 7 градусів тепла. Вдень синоптики прогнозують від 8 до 13 градусів тепла.

Водночас на Закарпатті та півдні країни очікується до 16 градусів тепла. В Карпатах – дощ та мокрий сніг, а також шквали до 22 метрів за секунду. Температура вночі буде близько 0 градусів, а вдень – до 6 градусів тепла.

Що очікувати від погоди надалі?

Вже у наступні дві доби в Україні здебільшого буде погода без опадів. Незначний дощ очікується вдень 30 жовтня у західних областях. Така ж ситуація буде 31 жовтня вночі в західних та північних областях.

Також вдень 31 жовтня дощі пройдуть у східних, Чернігівській та Сумській областях. Температура повітря вночі коливатиметься в межах від 2 до 9 градусів тепла. Вдень прогнозують від 10 до 16 градусів тепла.

Водночас у південних областях 31 жовтня пригріє до 20 градусів тепла.

