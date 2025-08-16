В выходные дни, 16 и 17 августа, в Украине будет преобладать жаркая и сухая погода. В воскресенье на западе и частично на севере станет прохладнее, вероятны осадки.

Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Meteoprog". Какой будет погода на выходных? Прогноз на 16 августа Запад – ясное небо без осадков, днем +27...+32, в Закарпатье жара будет достигать +31...+36.

– ясное небо без осадков, днем +27...+32, в Закарпатье жара будет достигать +31...+36. Север – малооблачно и без осадков, температура воздуха поднимется до +26...+31.

– малооблачно и без осадков, температура воздуха поднимется до +26...+31. Центр – устойчивая сухая погода, дневной максимум +27...+32.

– устойчивая сухая погода, дневной максимум +27...+32. Юг – солнечно, температура +28...+33.

– солнечно, температура +28...+33. Восток – облачность без дождей, днем +26...+31. Прогноз на 17 августа Запад – местами ожидаются кратковременные грозы, местами ливни, град и шквалы до 15 – 20 метров на секунду. Ночью +13...+18, днем +23...+28, в Закарпатье и на Буковине до +28...+33.

– местами ожидаются кратковременные грозы, местами ливни, град и шквалы до 15 – 20 метров на секунду. Ночью +13...+18, днем +23...+28, в Закарпатье и на Буковине до +28...+33. Север – местами грозовые дожди, ветер 7 – 12 метров в секунду. Ночная температура +12...+17, дневная +27...+33.

– местами грозовые дожди, ветер 7 – 12 метров в секунду. Ночная температура +12...+17, дневная +27...+33. Центр – без осадков и жарко, ночью +15...+20, днем +30...+35.

– без осадков и жарко, ночью +15...+20, днем +30...+35. Юг – малооблачно, жара до +29...+34, ночью +16...+21.

– малооблачно, жара до +29...+34, ночью +16...+21. Восток – сухо, температура будет колебаться от +14...+19 ночью до +29...+34 днем. Напомним, в воскресенье, 17 августа, прогнозируют ухудшение погоды на Западе и Севере Украины с возможными грозами, ливнями, градом и шквалами.