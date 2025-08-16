У вихідні дні, 16 та 17 серпня, в Україні переважатиме спекотна й суха погода. У неділю на заході та частково на півночі стане прохолодніше, ймовірні опади.

Про це розповів синоптик Ігор Кібальчич. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Meteoprog". Дивіться також Дощі, грози, град та сильні шквали вітру: прогноз погоди на 17 серпня Якою буде погода на вихідних? Прогноз на 16 серпня Захід – ясне небо без опадів, вдень +27…+32, у Закарпатті спека сягатиме +31…+36.

– ясне небо без опадів, вдень +27…+32, у Закарпатті спека сягатиме +31…+36. Північ – малохмарно та без опадів, температура повітря підніметься до +26…+31.

– малохмарно та без опадів, температура повітря підніметься до +26…+31. Центр – стійка суха погода, денний максимум +27…+32.

– стійка суха погода, денний максимум +27…+32. Південь – сонячно, температура +28…+33.

– сонячно, температура +28…+33. Схід – хмарність без дощів, вдень +26…+31. Прогноз на 17 серпня Захід – місцями очікуються короткочасні грози, подекуди зливи, град і шквали до 15 – 20 метрів на секунду. Вночі +13…+18, вдень +23…+28, у Закарпатті та на Буковині до +28…+33.

– місцями очікуються короткочасні грози, подекуди зливи, град і шквали до 15 – 20 метрів на секунду. Вночі +13…+18, вдень +23…+28, у Закарпатті та на Буковині до +28…+33. Північ – місцями грозові дощі, вітер 7 – 12 метрів на секунду. Нічна температура +12…+17, денна +27…+33.

– місцями грозові дощі, вітер 7 – 12 метрів на секунду. Нічна температура +12…+17, денна +27…+33. Центр – без опадів й спекотно, вночі +15…+20, удень +30…+35.

– без опадів й спекотно, вночі +15…+20, удень +30…+35. Південь – малохмарно, спека до +29…+34, уночі +16…+21.

– малохмарно, спека до +29…+34, уночі +16…+21. Схід – сухо, температура коливатиметься від +14…+19 уночі до +29…+34 удень. Нагадаємо, у неділю, 17 серпня, прогнозують погіршення погоди на Заході та Півночі України з можливими грозами, зливами, градом і шквалами.