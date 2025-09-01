В Украине уже вскоре будет ощущаться приход осени – синоптики предупреждают о снижении температуры. Теплая погода сохранится чуть больше недели.

С 10 сентября начнется похолодание. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий метеоролога Игоря Кибальчича "Телеграфу".

Какой будет погода в начале сентября?

Летнее тепло в Украине еще продержится примерно неделю, однако ближе к 10 сентября ожидается незначительное похолодание.

На карте показано среднее отклонение температуры воздуха в Европе от многолетней нормы за период с 1 по 8 сентября. Как видим, в Украине аномалия в указанные даты составит в среднем +2...+5 градусов,

– пояснил эксперт.

В ближайшие дни, согласно прогнозу, ночью температура будет колебаться в пределах +12...+18 градусов, а на юге и местами на западе будет подниматься до +19...+21. Днем ожидается +26...+32 градуса, а на востоке, юге и юго-западе жара может достигать +32...+37°С.

Сентябрь в целом будет теплым и достаточно сухим, без значительных осадков. Но в третьей декаде месяца ситуация резко изменится. Как отмечает Кибальчич, в Украину придет холодный воздух арктического происхождения, что повлечет первые осенние заморозки на почве. Они могут появиться уже после 20 сентября в северных, восточных и западных областях.

Какой будет погода в сентябре?