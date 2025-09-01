Укр Рус
24 Канал Новости Украины Первые дни осени будут теплыми: синоптик сказал, когда похолодает
1 сентября, 20:00
2

Первые дни осени будут теплыми: синоптик сказал, когда похолодает

Сергей Попович
Основные тезисы
  • Первые дни сентября в Украине будут теплыми, а похолодание ожидается после 10 сентября.
  • В третьей декаде сентября возможны заморозки на почве в северных, восточных и западных областях из-за прихода холодного арктического воздуха.

В Украине уже вскоре будет ощущаться приход осени – синоптики предупреждают о снижении температуры. Теплая погода сохранится чуть больше недели.

С 10 сентября начнется похолодание. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий метеоролога Игоря Кибальчича "Телеграфу".

Смотрите также Антициклон будет диктовать условия: прогноз погоды в Украине на неделю

Какой будет погода в начале сентября?

Летнее тепло в Украине еще продержится примерно неделю, однако ближе к 10 сентября ожидается незначительное похолодание.

На карте показано среднее отклонение температуры воздуха в Европе от многолетней нормы за период с 1 по 8 сентября. Как видим, в Украине аномалия в указанные даты составит в среднем +2...+5 градусов, 
– пояснил эксперт.

В ближайшие дни, согласно прогнозу, ночью температура будет колебаться в пределах +12...+18 градусов, а на юге и местами на западе будет подниматься до +19...+21. Днем ожидается +26...+32 градуса, а на востоке, юге и юго-западе жара может достигать +32...+37°С.

Сентябрь в целом будет теплым и достаточно сухим, без значительных осадков. Но в третьей декаде месяца ситуация резко изменится. Как отмечает Кибальчич, в Украину придет холодный воздух арктического происхождения, что повлечет первые осенние заморозки на почве. Они могут появиться уже после 20 сентября в северных, восточных и западных областях.

Какой будет погода в сентябре?

  • Сентябрь ожидается теплым. Средняя за месяц температура воздуха может быть на 1 градус выше нормы.
  • Заморозки вероятны в западных, северных областях страны, на высокогорье Карпат.
  • Снег также возможен, когда речь идет о высокогорье.