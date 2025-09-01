В Україні вже незабаром відчуватиметься прихід осені – синоптики попереджають про зниження температури. Тепла погода зберігатиметься трохи більше тижня.

З 10 вересня почнеться похолодання. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар метеоролога Ігоря Кібальчича "Телеграфу".

Якою буде погода на початку вересня?

Літнє тепло в Україні ще протримається приблизно тиждень, проте ближче до 10 вересня очікується незначне похолодання.

На карті показано середнє відхилення температури повітря в Європі від багаторічної норми за період з 1 по 8 вересня. Як бачимо, в Україні аномалія в зазначені дати становитиме в середньому +2...+5 градусів,

– пояснив експерт.

У найближчі дні, згідно з прогнозом, вночі температура коливатиметься в межах +12…+18 градусів, а на півдні та подекуди на заході підніматиметься до +19…+21. Вдень очікується +26…+32 градуси, а на сході, півдні та південному заході спека може сягати +32…+37°С.

Вересень загалом буде теплим і досить сухим, без значних опадів. Але у третій декаді місяця ситуація різко зміниться. Як зазначає Кібальчич, в Україну прийде холодне повітря арктичного походження, що спричинить перші осінні заморозки на ґрунті. Вони можуть з’явитися вже після 20 вересня у північних, східних і західних областях.

Якою буде погода у вересні?