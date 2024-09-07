На юге Одесской области пограничник совершил самоубийство. Предварительно, он застрелился из пистолета.

Его тело было обнаружено по месту своего проживания без признаков жизни. Эту информацию 24 Каналу подтвердил помощник начальника регионального управления – начальник сектора взаимодействия со СМИ Южного регионального управления Игорь Перегняк.

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Что известно о самоубийстве пограничника

Вечером 7 сентября появилась информация о самоубийстве пограничника на юге Одесской области. По предварительной версии, он застрелился из пистолета.

По словам Перегняка, пограничник не явился на службу. После этого были организованы поисковые мероприятия. Впоследствии тело пограничника без признаков жизни было обнаружено по месту своего проживания.

Всю информацию по данному факту было сразу передано в полицию.

Напомним, что 31 августа в Винницкой области 17-летний парень покончил с собой. В момент смерти рядом с ним находилась 13-летняя девушка.