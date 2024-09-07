На півдні Одещини прикордонник скоїв самогубство. Попередньо, він застрілився з пістолета.

Його тіло було виявлено за місцем свого проживання без ознак життя. Цю інформацію 24 Каналу підтвердив помічник начальника регіонального управління – начальник сектору взаємодії із ЗМІ Південного регіонального управління Ігор Перегняк.

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Що відомо про самогубство прикордонника

Увечері 7 вересня з'явилася інформація про самогубство прикордонника на півдні Одещини. За попередньою версією, він застрілився з пістолета.

За словами Перегняка, прикордонник не з'явився на службу. Після цього було організовано пошукові заходи. Згодом тіло прикордонника без ознак життя було виявлено за місцем свого проживання.

Усю інформацію по даному факту було одразу передано до поліції.

Нагадаємо, що 31 серпня на Вінниччині 17-річний хлопець наклав на себе руки. В момент смерті поруч з ним перебувала 13-річна дівчина.