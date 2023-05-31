Завтра 18: подростку, которого удалось вернуть из России, торжественно вручили украинский паспорт

Вячеслав – один из детей, которых удалось вернуть из России. Вскоре ему 18 и юноше официально вручили паспорт при президенте Украины.

Вице-премьер-министр – министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук на сцене вручила паспорт юноше, которого удалось вернуть из России. Об этом пишет 24 Канал.

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Верещук вручила паспорт парню, которого удалось вернуть из России

31 мая в Киеве состоялась конференция к Международному дню защиты детей "UA: Война. Недопетая колыбельная". Во время открытия конференции Ирина Верещук вручила паспорт скоро не 17-летнему Ярославу. 1 июня парню исполнится 18 лет.

Вячеслав – один из тех, кого удалось вернуть из России. Парень сам вышел на связь и сказал, где он.

Мы сделали все, чтобы он вернулся. Завтра ему 18 лет. Наш Вячеслав,

– сказала Верещук.

Она вручила парню паспорт прямо на сцене. Во время вручения в зале находился президент Украины.

Россия учит похищенных детей ненавидеть Украину

Известно, что Россия принудительно вывезла из Украины 19 393 ребенка. И это только зафиксированные случаи с именами, фамилиями и датой вывоза. Настоящее количество похищенных детей может быть больше.

Ранее Владимир Зеленский подчеркнул, что похищение Россией украинских детей – это особенно чувствительная тема. Судьба многих похищенных оккупантами детей пока неизвестна.

При этом точно известно, что им промывают мозги, сея зерно ненависти к Украине.

Знаем, что российские власти не только разводят детей с родными, но и учат ненавидеть Украину. Поэтому мы должны действовать максимально быстро, чтобы вернуть наших украденных детей,

– сказал президент.

31 мая Зеленский отметил, что точное количество депортированных россиянами детей неизвестно, но заверил, что Украинское государство прилагает все усилия, чтобы их вернуть домой.

Россия делает все, чтобы не возвращать украинских детей