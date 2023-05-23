Стоит отметить, что оккупанты незаконно вывезли в Россию более 19 тысяч детей. И это только подтвержденные случаи.

К теме Россия нагло вывозит украинцев в свои "депрессивные" районы: у врага есть четкая цель

Белорусское правительство обвиняют в причастности к депортации детей из Украины

Национальный антикризисный штаб, оппонирующий правительству самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, заявил, что 2150 украинских детей, в том числе детей-сирот в возрасте от 6 до 15 лет, были вывезены в так называемые лагеря отдыха и санатории на белорусской территории.

По украинским данным, с начала полномасштабного кремлевского вторжения в феврале прошлого года в Россию незаконно вывезли около 20 тысяч детей. Некоторых из них даже отдали на усыновление.

Стоит прочесть Россияне возбудили уголовное дело против депортированной 14-летней девочки из Украины

Случаи усыновления украинских детей

Уполномоченная Путина по правам ребенка Мария Львова-Белова 4 апреля 2023 года публично признала, что "усыновила" мальчика из Мариуполя. Соответствующее заявление было распространено пропагандистскими СМИ. На обнародованном видео Львова-Белова цинично называет малыша "своим ребенком".

В марте Международный уголовный суд выдал ордера на арест Владимира Путина и Львовой-Беловой по двум пунктам обвинения в военных преступлениях, связанных с незаконным перемещением украинских детей в Россию.

По решению МУС, их обязаны арестовать в 123 странах мира, ратифицировавших Римский устав и признавших юрисдикцию МУС. Ордер на арест российских президента и омбудсмена будет действовать до конца жизни.

Генпрокурор Украины Андрей Костин рассказал, что у кремлевского диктатора есть официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления. То есть за пределами России его должны арестовать и передать в суд.



Сколько украинских детей ранила, убила или депортировала Россия / Инфографика 24 Канала