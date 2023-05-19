Заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский рассказал 24 Каналу о принудительной "эвакуации" украинцев и о ситуации в Херсонской области. Он добавил, что российские захватчики оказывают безумное давление на украинцев в оккупации.

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Принудительная депортация и паспортизация

Заместитель председателя Херсонского областного совета отметил, что украинцев депортируют в "депрессивные" районы России с демографической проблемой.

Главная цель этой "эвакуации" – решение демографической проблемы,

– подчеркнул Соболевский.

Прежде всего, Россия заинтересована в детях и молодежи. Страна-агрессорка хочет, чтобы именно они стали частью "русского мира".

Тем, кто останется жить "на болотах", россияне обещают жилищные сертификаты и денежную помощь. Однако на самом деле никакой поддержки никто не получает, о ней только показывают сюжеты на пропагандистских каналах.

"Людей просто бросаю и говорят, что они еще должны быть благодарны за то, что им дали российское гражданство по упрощенной системе", – отметил замглавы Херсонского областного совета.

Сейчас стало больше случаев, когда мужчинам призывного возраста, получившим паспорт России, приходят повестки.

Украинцев хотят мобилизовать для того, чтобы они воевали против собственного народа,

– добавил Соболевский.

Какая ситуация на оккупированной территории Херсонской области: смотрите видео

Хотят бежать с Левобережья

На левобережной части Херсонщины, временно оккупированной врагом, Россия усилила фильтрационные меры и увеличила количество блокпостов.

На оккупированной части Херсонской области россияне также продолжают принудительную паспортизацию, применяя прямое насилие в отношении людей, отказывающихся от российского паспорта. Оккупанты снова пытаются делать так называемое "оздоровление" и "эвакуацию" детей.

Люди там совершенно незащищенные. Однако они живут с Украиной в сердце и очень ждут увольнения,

– сказал Соболевский.

Российские солдаты боятся контрнаступления ВСУ и не верят, что смогут удерживать территорию. Среди оккупантов очень много желающих покинуть Херсонщину.

"Сейчас ВСУ делают фантастические вещи. Они проводят работу по огневому контролю, контрбатарейной борьбе, чтобы уменьшилось количество обстрелов наших населенных пунктов. Постоянно уничтожают военные склады и технику россиян", – подытожил заместитель председателя Херсонского областного совета.

Ситуация в Херсонской области: коротко