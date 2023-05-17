В среду, 17 мая, глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что враждебное государство попало в больницу в городе Бериславе. Это в 75 километрах от областного центра вдоль побережья Днепра.

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Детали атаки

Как отметил глава региона, в результате этого обстрела люди не пострадали. Однако реанимационное и центральное отделения медицинского учреждения – да.

Российская армия ударила по больнице в Бериславе. Попали в реанимационное и центральное отделения. Из-за обстрела в медучреждении выбито около 60 окон и повреждены стены. К счастью, пациенты и работники больницы не пострадали,

– говорится в сообщении.

Кроме того, Прокудин опубликовал фотографии, которые еще раз подтверждают, что Россия воюет прежде всего с гражданским населением нашего государства. Смотреть на эти кадры без боли в сердце просто невозможно.

Последствия обстрела Берислава / фото главы ОВА

Затем на этот теракт отреагировали в Офисе Генерального прокурора. Там констатировали, что правоохранители задокументировали последствия прилета, а также уже открыли уголовное производство по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса. В ней говорится о нарушении законов и обычаев войны.

Последствия вооруженной агрессии России документировали прокуроры совместно со следователями ГУ НП в Херсонской области,

– написали в Офисе Генерального прокурора.

Террор не прекращается