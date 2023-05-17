У середу, 17 травня, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що ворожа держава поцілила в лікарню у місті Бериславі. Це за 75 кілометрів від обласного центра вдовж узбережжя Дніпра.

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Деталі атаки

Як зазначив очільник регіону, внаслідок цього обстрілу люди не постраждали. Однак реанімаційне та центральне відділення медичної закладу – так.

Російська армія вдарила по лікарні у Бериславі. Влучили в реанімаційне та центральні відділення. Через обстріл у медзакладі вибито близько 60 вікон та пошкоджено стіни. На щастя, пацієнти та працівники лікарні не постраждали,

– йдеться у повідомленні.

Окрім того, Прокудін опублікував світлини, які вкотре підтверджують, що Росія воює насамперед з цивільним населенням нашої держави. Дивитися на ці кадри без болю в серці просто-таки неможливо.

Наслідки обстрілу Берислава / фото глави ОВА

Згодом на цей теракт відреагували в Офісі Генерального прокурора. Там констатували, що правоохоронці задокументували наслідки прильоту, а також уже відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу. У ній йдеться про порушення законів та звичаїв війни.

Наслідки збройної агресії Росії документували прокурори спільно зі слідчими ГУ НП в Херсонській області,

– написали в Офісі Генерального прокурора.

Терор не припиняється