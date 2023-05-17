Ударили оккупанты по поселку городского типа Зеленовка Херсонской области. К сожалению, в результате этого есть не только раненые.

К теме 8-летняя девочка получила контузию мозга: оккупанты обстреляли Молодежное в Херсонской области

Погиб ребенок

Как сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, все пострадавшие находились во время обстрела вблизи магазина. В результате два человека были ранены. Также российские обстрелы оборвали жизнь ребенка.

Россияне убили ребенка в Херсонской области. Отец принес его в больницу на руках. … Российские террористы продолжают цинично убивать гражданских,

– написал Андрей Ермак.

Не первый обстрел за сутки

К сожалению, россияне не впервые за сутки ударили по Херсонщине. С самого утра среды государство-террорист попало в больницу в городе Бериславе, что в 75 километрах от областного центра.

Как сообщил около 9 утра глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, к счастью, в результате утренних обстрелов люди не пострадали. Взамен разрушениям подверглись реанимационное и центральное отделение местного медицинского учреждения.

Российская армия ударила по больнице в Бериславе. Попали в реанимационное и центральное отделения. Из-за обстрела в медучреждении выбито около 60 окон и повреждены стены. К счастью, пациенты и работники больницы не пострадали,

– написал Александр Прокудин.

Затем в Офисе Генпрокурора отметили, что прокуроры совместно со следователями ГУ НП в Херсонской области задокументировали все последствия российского прилета. Из-за обстрела медучреждения правоохранители открыли уголовное производство по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".

Оккупанты около 80 раз обстреляли Херсонщину