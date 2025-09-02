В ближайшие дни в Украине будет удерживаться теплая погода. Однако уже со второй половины сентября ожидается постепенное снижение температуры.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий Ивана Семилита, синоптик Отдела взаимодействия со средствами массовой информации Укргидрометцентра для УНИАН.

Когда ждать похолодания в сентябре?

По прогнозам синоптиков, до 12 – 13 сентября в Украине будет удерживаться антициклональный характер погоды.

И уже во второй половине месяца можем ожидать постепенное, не резкое, а именно постепенное снижение температуры. В частности с северо-восточной части, и так, можно сказать, по диагонали, будет она снижаться. То есть постепенное такое снижение у нас будет,

– указал синоптик.

Относительно осадков, то Иван Семилита говорит, что осень – более переходный период года, поэтому синоптические процессы изменчивы. Он пояснил, что к нам может доходить как прохладная воздушная масса из Атлантики с прохладой и осадками, так и воздушная масса из южных широт – что принесет потепление.

Чего ждать от погоды в сентябре?