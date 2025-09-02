Осеннее похолодание дышит в спину: когда температура начнет падать
- До 12-13 сентября в Украине будет сохраняться антициклональный характер погоды, после чего ожидается постепенное падение температуры.
- Температура начнет снижаться с северо-восточной части Украины, и возможны изменения синоптических процессов из-за различных воздушных масс.
В ближайшие дни в Украине будет удерживаться теплая погода. Однако уже со второй половины сентября ожидается постепенное снижение температуры.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий Ивана Семилита, синоптик Отдела взаимодействия со средствами массовой информации Укргидрометцентра для УНИАН.
Когда ждать похолодания в сентябре?
По прогнозам синоптиков, до 12 – 13 сентября в Украине будет удерживаться антициклональный характер погоды.
И уже во второй половине месяца можем ожидать постепенное, не резкое, а именно постепенное снижение температуры. В частности с северо-восточной части, и так, можно сказать, по диагонали, будет она снижаться. То есть постепенное такое снижение у нас будет,
– указал синоптик.
Относительно осадков, то Иван Семилита говорит, что осень – более переходный период года, поэтому синоптические процессы изменчивы. Он пояснил, что к нам может доходить как прохладная воздушная масса из Атлантики с прохладой и осадками, так и воздушная масса из южных широт – что принесет потепление.
Чего ждать от погоды в сентябре?
По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, на этой неделе температурный фон ожидается выше нормы на 3 – 5 градусов. Наиболее жарко будет на юге и западе, где столбики термометров будут превышать 30-градусную отметку.
Кибальчич ожидает, что незначительное похолодание придет в Украину уже ближе к 10 сентября.
В третьей декаде сентября придет холодный воздух арктического происхождения, что повлечет первые осенние заморозки на почве. Они могут появиться уже после 20 сентября в северных, восточных и западных областях.