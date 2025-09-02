Найближчими днями в Україні утримуватиметься тепла погода. Однак вже з другої половини вересня очікується поступове зниження температури.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар Івана Семиліта, синоптик Відділу взаємодії із засобами масової інформації Укргідрометцентру для УНІАН.

Коли чекати похолодання у вересні?

За прогнозами синоптиків, до 12 – 13 вересня в Україні утримуватиметься антициклональний характер погоди.

І вже в другій половині місяця можемо очікувати на поступове, не різке, а саме поступове зниження температури. Зокрема із північно-східної частини, і так, можна сказати, по діагоналі, буде вона знижуватись. Тобто поступове таке зниження у нас буде,

– вказав синоптик.

Щодо опадів, то Іван Семиліта каже, що осінь – більш перехідний період року, тож синоптичні процеси мінливі. Він пояснив, що до нас може доходити як прохолодна повітряна маса із Атлантики з прохолодою та опадами, так і повітряна маса з південних широт – що принесе потепління.

Чого чекати від погоди у вересні?