Осіннє похолодання дихає у спину: коли температура почне падати
- До 12-13 вересня в Україні зберігатиметься антициклональний характер погоди, після чого очікується поступове падіння температури.
- Температура почне знижуватись з північно-східної частини України, і можливі зміни синоптичних процесів через різні повітряні маси.
Найближчими днями в Україні утримуватиметься тепла погода. Однак вже з другої половини вересня очікується поступове зниження температури.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар Івана Семиліта, синоптик Відділу взаємодії із засобами масової інформації Укргідрометцентру для УНІАН.
Коли чекати похолодання у вересні?
За прогнозами синоптиків, до 12 – 13 вересня в Україні утримуватиметься антициклональний характер погоди.
І вже в другій половині місяця можемо очікувати на поступове, не різке, а саме поступове зниження температури. Зокрема із північно-східної частини, і так, можна сказати, по діагоналі, буде вона знижуватись. Тобто поступове таке зниження у нас буде,
– вказав синоптик.
Щодо опадів, то Іван Семиліта каже, що осінь – більш перехідний період року, тож синоптичні процеси мінливі. Він пояснив, що до нас може доходити як прохолодна повітряна маса із Атлантики з прохолодою та опадами, так і повітряна маса з південних широт – що принесе потепління.
Чого чекати від погоди у вересні?
За прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, цього тижня температурний фон очікується вищим за норму на 3 – 5 градусів. Найбільш спекотно буде на півдні та заході, де стовпчики термометрів перевищуватимуть 30-градусну позначку.
Кібальчич очікує, що незначне похолодання прийде в Україну вже ближче до 10 вересня.
В третій декаді вересня прийде холодне повітря арктичного походження, що спричинить перші осінні заморозки на ґрунті. Вони можуть з’явитися вже після 20 вересня у північних, східних і західних областях.