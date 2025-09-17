Температура в Украине постепенно идет на спад. Очень высоких значений больше ждать не стоит.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий синоптика Отдела взаимодействия со средствами массовой информации Укргидрометцентра Ивана Семилиты для УНИАН.

Смотрите также Какая будет погода осенью в Украине: интервью, будут ли заморозки, снег и когда придет бабье лето

Будет ли еще тепло в Украине?

Иван Семилит отметил, что в ближайшие дни характер погоды в Украине изменится. 17 – 18 сентября давление будет интенсивно падать и на большей части территории страны дождей значительно увеличится. Возможны даже грозы.

В ответ на вопрос, будет ли это похолодание неотвратимым, синоптик отметил, что оно произойдет за счет поступления атмосферного фронта с осадками.

А в дальнейшем мы можем рассматривать такую возможность, что значения температуры несколько повысятся, когда будет меньше облаков и будет большее влияние солнечных лучей... Но не следует рассчитывать на какие-то очень высокие значения. Вот такие, в принципе, как у нас сейчас есть,

– объяснил эксперт.

Семилит пояснил: сейчас в Украину поступил атмосферный фронт, который обуславливает вот такое похолодание. Но впоследствии все же приземный слой воздуха еще будет прогреваться таким осенним солнцем. Возможны потепления до +25...+27 местами – в том числе и на западе нашей страны.

Чего ждать от погоды дальше?