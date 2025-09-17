На Україну суне похолодання: чи буде воно остаточним у 2025 році
Температура в Україні поступово йде на спад. На дуже високі значення більше чекати не варто.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар синоптика Відділу взаємодії із засобами масової інформації Укргідрометцентру Івана Семиліти для УНІАН.
Чи буде ще тепло в Україні?
Іван Семиліт зазначив, що найближчими днями характер погоди в Україні зміниться. 17 – 18 вересня тиск інтенсивно падатиме і на більшій частині території країни дощів значно побільшає. Можливі навіть грози.
У відповідь на питання, чи буде це похолодання невідворотнім, синоптик наголосив, що воно відбудеться за рахунок надходження атмосферного фронту з опадами.
А надалі ми можемо розглядати таку можливість, що значення температури дещо підвищаться, коли буде менше хмар і буде більший вплив сонячного проміння… Але не слід розраховувати на якісь дуже високі значення. Ось такі, в принципі, як у нас зараз є,
– пояснив експерт.
Семиліт пояснив: зараз в Україну надійшов атмосферний фронт, який зумовлює ось таке похолодання. Але згодом все ж таки приземний шар повітря ще буде прогріватись таким осіннім сонцем. Можливі потепління до +25...+27 подекуди – в тому числі й на заході нашої країни.
Чого чекати від погоди далі?
У четвер, 18 вересня, у західних областях температура вночі впаде до +5…+10, на решті територій буде +10…+16. Однак вже з п'ятниці, 19 вересня, холодати почне майже повсюди – прогнозують +7…+12, лише на південному сході +11…+16.
Вдень у четвер, 18 вересня, буде +18...+23. Далі – +22…+27, у центральних і південних областях місцями до +29. У неділю, 21 вересня, чекають значне похолодання до +15…+21, у південній частині +21…+26.
Синоптик Ігор Кібальчич прогнозував, що тепло в Україні протримається до третьої декади вересня. Після цього в Україну прийде холодне повітря арктичного походження. Після 20-х чисел можливі заморозки.