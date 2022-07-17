Отец не смог произнести ни слова: в Виннице попрощались с Лизой, которая погибла от ракеты врага

В Виннице простились с 4-летней Лизой Дмитриевой, которая стала жертвой ракетной атаки российских военных. Мама девочки все еще находится в больнице с травмой черепа.

Мама Лизы не помнит о гибели дочери

Церемония прощания с девочкой прошла в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. Проститься с Лизой пришли несколько десятков человек.

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Лариса, бабушка девочки, рассказала, что в день обстрела Лиза с мамой шли на занятия к логопеду. У девочки был синдром Дауна. Бабушка сообщила, что в полугодовом возрасте ребенок пережил тяжелую операцию на сердце.

Они ее очень любили. Я вспоминаю, как бабушка рассказывала, как она утром просыпается, чтобы маму не будить, так к бабушке подходит, открывает ей глаза и говорит: "Не спишь". А бабушка делала вид, что спит, чтобы, может, и она еще спала, но она рано просыпалась. У них есть собака мопс, не помню, как зовут, то ему тоже будет тяжело, потому что Лиза на нем и спала, и лежала. Всем тяжело, семье – тяжелее всего,

– цитируют журналисты коллегу бабушки Гелену Сидоренко.

Лизу Дмитриеву похоронили на городском кладбище на Сабарове.

В Виннице попрощались с 4-летней Лизой, погибшей от ракеты врага / Фото Суспільне Вінниця

Местное издание "20 хвилин" сообщает, что Артем, отец Лизы, все время плакал и не произнес ни слова. Его поддерживала вся семья, родные и близкие.

Бабушка Лариса, когда видела, что к ее погибшей внучке несут цветы и игрушки, говорила: "Сколько тебе игрушек несут, сколько цветов. А ты всего этого не видишь, ангелочек..."

По словам бабушки девочки, сразу после ракетного удара мама Лизы в телефонном разговоре рассказала, что ее дочь погибла. Но женщина не помнит этого. Врачи же запретили рассказывать пациентке правду.

"Ирина тяжелая, правда, стабильно. Хорошо, что она пришла в сознание. Она не знает очень многих обстоятельств, и даже о сегодняшнем событии мы тоже ее еще не информировали. И надеемся просто на ее выздоровление, на те силы, которые ей необходимы, и тем людям, которые пострадали от трагедии. Ведь кроме истории Ирины и Лизоньки есть еще истории, когда родители и дети пострадали", –сказала жительница Винницы Елена Верлан-Кульшенко.

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