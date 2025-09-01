Укр Рус
Андрея Парубия проводят в последний путь: как происходит прощание – фото и видео
1 сентября, 20:04
10

Андрея Парубия проводят в последний путь: как происходит прощание – фото и видео

Анастасия Безейко

В субботу, 30 августа, во Львове убили экс-спикера Верховной рады и нардепа от "Европейской Солидарности" Андрея Парубия. Прощание с политиком продлится два дня.

В понедельник, 1 сентября, – парастас в Архикафедральном Соборе святого Юра, а во вторник, 2 сентября, – отпевание. Как погибшего провожают в последний путь – следите в материале 24 Канала.

Как происходит прощание с Андреем Парубием?

 

20:35, 01 сентября

Львовщина прощается с Андреем Парубием

Прощание с погибшим также показал председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Он (Парубий – 24 Канал) был частью важных событий, которые формировали современную Украину. Вечная память... Тот, кто забрал его жизнь, понесет ответственность за свое преступление. Справедливо и неотвратимо,
– написал чиновник.

Прощание во Львове / Фото Козинского

20:00, 01 сентября

Парастас в Соборе святого Юра во Львове

Отдать дань уважения экс-главе Верховной Рады пришли сотни местных.

19:45, 01 сентября

На митинге памяти выступил бывший мэр Херсона

На Майдане Независимости выступил освобожденный из российского плена бывший мэр Херсона – Владимир Николаенко. Его встретили аплодисментами.

Мы пришли попрощаться с человеком, который является героем и гордостью Украины. Мы потеряли одного из наших лучших сыновей. Я с Андреем Парубием познакомился в 2013 году, а потом мы виделись несколько раз на Майдане. Мы не общались близко, но я всегда чувствовал от него силу духа и желание сделать Украину действительно свободной,
– сказал экс-мэр.

Митинг на Майдане Независимости / Фото Валентины Полищук

19:30, 01 сентября

Прощание на Майдане Независимости в Киеве

Чин прощания и вечер воспоминаний о нардепе состоялся и на Майдане Независимости в Киеве.

На митинге собралось несколько сотен человек, в том числе дипломаты, активисты, участники Революции Достоинства, депутаты фракции ЕС и другие.

Митинг на Майдане Независимости / Фото Валентины Полищук

19:10, 01 сентября

Гроб занесли в собор для отпевания

Внутри храма не хватило места для всех неравнодушных, поэтому часть людей стоит на улице.

Что известно о прощании с политиком?

  • 1 сентября в 19:00 в Архикафедральном Соборе святого Юра во Львове состоится парастас.
  • 2 сентября в 12:00 там начнутся похороны.
  • 2 сентября ориентировочно в 12:30 на площади Рынок, возле Ратуши, планируют общегородскую церемонию прощания.

Похоронят Андрея Парубия на Лычаковском кладбище.

 