Андрея Парубия проводят в последний путь: как происходит прощание – фото и видео
В субботу, 30 августа, во Львове убили экс-спикера Верховной рады и нардепа от "Европейской Солидарности" Андрея Парубия. Прощание с политиком продлится два дня.
В понедельник, 1 сентября, – парастас в Архикафедральном Соборе святого Юра, а во вторник, 2 сентября, – отпевание. Как погибшего провожают в последний путь – следите в материале 24 Канала.
Смотрите также Во Львове застрелили Парубия, задержанному сообщили о подозрении: все, что известно на данный момент
Как происходит прощание с Андреем Парубием?
Прощание с погибшим также показал председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий. Он (Парубий – 24 Канал) был частью важных событий, которые формировали современную Украину. Вечная память... Тот, кто забрал его жизнь, понесет ответственность за свое преступление. Справедливо и неотвратимо, На Майдане Независимости выступил освобожденный из российского плена бывший мэр Херсона – Владимир Николаенко. Его встретили аплодисментами. Мы пришли попрощаться с человеком, который является героем и гордостью Украины. Мы потеряли одного из наших лучших сыновей. Я с Андреем Парубием познакомился в 2013 году, а потом мы виделись несколько раз на Майдане. Мы не общались близко, но я всегда чувствовал от него силу духа и желание сделать Украину действительно свободной, Похоронят Андрея Парубия на Лычаковском кладбище.
Львовщина прощается с Андреем Парубием
– написал чиновник.
Парастас в Соборе святого Юра во Львове
На митинге памяти выступил бывший мэр Херсона
– сказал экс-мэр.
Прощание на Майдане Независимости в Киеве
Гроб занесли в собор для отпевания
Что известно о прощании с политиком?
Прощание с погибшим также показал председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
Он (Парубий – 24 Канал) был частью важных событий, которые формировали современную Украину. Вечная память... Тот, кто забрал его жизнь, понесет ответственность за свое преступление. Справедливо и неотвратимо,
На Майдане Независимости выступил освобожденный из российского плена бывший мэр Херсона – Владимир Николаенко. Его встретили аплодисментами.
Мы пришли попрощаться с человеком, который является героем и гордостью Украины. Мы потеряли одного из наших лучших сыновей. Я с Андреем Парубием познакомился в 2013 году, а потом мы виделись несколько раз на Майдане. Мы не общались близко, но я всегда чувствовал от него силу духа и желание сделать Украину действительно свободной,
Похоронят Андрея Парубия на Лычаковском кладбище.