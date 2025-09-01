В субботу, 30 августа, во Львове убили экс-спикера Верховной рады и нардепа от "Европейской Солидарности" Андрея Парубия. Прощание с политиком продлится два дня.

В понедельник, 1 сентября, – парастас в Архикафедральном Соборе святого Юра, а во вторник, 2 сентября, – отпевание. Как погибшего провожают в последний путь – следите в материале 24 Канала.

Как происходит прощание с Андреем Парубием?