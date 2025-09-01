Андрія Парубія проводять в останню путь: як відбувається прощання – фото та відео
У суботу, 30 серпня, у Львові вбили ексспікера Верховної ради та нардепа від "Європейської Солідарності" Андрія Парубія. Прощання з політиком триватиме два дні.
У понеділок, 1 вересня, – парастас в Архікатедральному Соборі святого Юра, а у вівторок, 2 вересня, – чин похорону. Як загиблого проводять в останню путь – слідкуйте в матеріалі 24 Каналу.
Дивіться також У Львові застрелили Парубія, затриманому повідомили про підозру: все, що відомо на цей момент
Як відбувається прощання з Андрієм Парубієм?
На Майдані Незалежності виступив звільнений з російського полону колишній мер Херсону – Володимир Миколаєнко. Його зустріли оплесками. Ми прийшли попрощатися з людиною, яка є героєм та гордістю України. Ми втратили одного з наших найкращих синів. Я з Андрієм Парубієм познайомився у 2013 році, а потім ми бачилися кілька разів на Майдані. Близько ми не спілкувалися, але я завжди відчував від нього силу духу і бажання зробити Україну дійсно вільною, Поховають Андрія Парубія на Личаківському кладовищі.
Парастас у Соборі святого Юра у Львові
На мітингу пам'яті виступив колишній мер Херсону Володимир Миколаєнко
– сказав ексмер.
Прощання на Майдані Незалежності у Києві
Труну занесли до собору для відспівування
Що відомо про прощання з політиком?
На Майдані Незалежності виступив звільнений з російського полону колишній мер Херсону – Володимир Миколаєнко. Його зустріли оплесками.
Ми прийшли попрощатися з людиною, яка є героєм та гордістю України. Ми втратили одного з наших найкращих синів. Я з Андрієм Парубієм познайомився у 2013 році, а потім ми бачилися кілька разів на Майдані. Близько ми не спілкувалися, але я завжди відчував від нього силу духу і бажання зробити Україну дійсно вільною,
Поховають Андрія Парубія на Личаківському кладовищі.