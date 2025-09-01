Укр Рус
Андрія Парубія проводять в останню путь: як відбувається прощання – фото та відео
1 вересня, 20:04
Андрія Парубія проводять в останню путь: як відбувається прощання – фото та відео

Анастасія Безейко

У суботу, 30 серпня, у Львові вбили ексспікера Верховної ради та нардепа від "Європейської Солідарності" Андрія Парубія. Прощання з політиком триватиме два дні.

У понеділок, 1 вересня, – парастас в Архікатедральному Соборі святого Юра, а у вівторок, 2 вересня, – чин похорону. Як загиблого проводять в останню путь – слідкуйте в матеріалі 24 Каналу.

Як відбувається прощання з Андрієм Парубієм?

 

20:00, 01 вересня

Парастас у Соборі святого Юра у Львові

Віддати шану ексголові Верховної Ради прийшли сотні місцевих. 

19:45, 01 вересня

На мітингу пам'яті виступив колишній мер Херсону Володимир Миколаєнко

На Майдані Незалежності виступив звільнений з російського полону колишній мер Херсону – Володимир Миколаєнко. Його зустріли оплесками.

Ми прийшли попрощатися з людиною, яка є героєм та гордістю України. Ми втратили одного з наших найкращих синів. Я з Андрієм Парубієм познайомився у 2013 році, а потім ми бачилися кілька разів на Майдані. Близько ми не спілкувалися, але я завжди відчував від нього силу духу і бажання зробити Україну дійсно вільною,
– сказав ексмер.

Мітинг на Майдані Незалежності / Фото Валентини Поліщук

19:30, 01 вересня

Прощання на Майдані Незалежності у Києві

Чин прощання та вечір спогадів про нардепа відбувся й на Майдані Незалежності в Києві.

На мітингу зібралось кілька сотень людей, зокрема дипломати, активісти, учасники Революції Гідності, депутати фракції ЄС тощо.


Мітинг на Майдані Незалежності / Фото Валентини Поліщук

19:10, 01 вересня

Труну занесли до собору для відспівування

Усередині храму не вистачило місця для всіх небайдужих, тож частина людей стоїть на вулиці.

Що відомо про прощання з політиком?

  • 1 вересня о 19:00 в Архикатедральному Соборі святого Юра у Львові відбудеться парастас.
  • 2 вересня о 12:00 там розпочнеться чин похорону.
  • 2 вересня орієнтовно о 12:30 на площі Ринок, біля Ратуші, планують загальноміську церемонію прощання.

Поховають Андрія Парубія на Личаківському кладовищі.

 