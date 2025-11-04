Сдерживается давление оккупантов, окружения города нет: в ВСУ рассказали детали обороны Покровска

В Покровске продолжаются поисково-ударные действия ВСУ. В то же время армия Кремля несет потери.

Что известно об обороне Покровска?

С начала суток 4 ноября российские войска на Покровском направлении совершили 27 попыток потеснить ВСУ с занимаемых позиций. В то же время Силы обороны сдерживают натиск захватчиков и остановили 23 атаки агрессора.

В Покровске продолжаются поисково-ударные действия и скоординированная работа всех составляющих Сил безопасности и обороны Украины. Враг несет потери. Окружения города нет. Логистика, хотя и затруднена, но обеспечивается,

– рассказали военные.

Также указывается, что сейчас продолжаются поисково-ударные действия по выявлению и уничтожению российских ДРГ в Покровске с привлечением операторов Сил беспилотных систем и штурмовых подразделений.

Кроме того, в городе работают группы ССО, ВСП, СБУ и ГУР Минобороны Украины.

Ситуация на фронте: последние новости