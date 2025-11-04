Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Группировка войск "Восток".
Смотрите также Зеленский поручил увеличить финансирование корпусов на самых тяжелых направлениях после визита на фронт
Что известно об обороне Покровска?
С начала суток 4 ноября российские войска на Покровском направлении совершили 27 попыток потеснить ВСУ с занимаемых позиций. В то же время Силы обороны сдерживают натиск захватчиков и остановили 23 атаки агрессора.
В Покровске продолжаются поисково-ударные действия и скоординированная работа всех составляющих Сил безопасности и обороны Украины. Враг несет потери. Окружения города нет. Логистика, хотя и затруднена, но обеспечивается,
– рассказали военные.
Также указывается, что сейчас продолжаются поисково-ударные действия по выявлению и уничтожению российских ДРГ в Покровске с привлечением операторов Сил беспилотных систем и штурмовых подразделений.
Кроме того, в городе работают группы ССО, ВСП, СБУ и ГУР Минобороны Украины.
Смотрите также Путин грезит Покровском: почему Кремлю крайне нужен город и как можно испортить его планы
Ситуация на фронте: последние новости
Аналитики Deep State 4 ноября обновили карту боевых действий. По их данным, враг продвинулся вблизи Боровской Андреевки, Карповки, Казацкого и в Покровске.
Военные обороняют Покровск от оккупантов. В частности, ССО проводят разведку и уничтожают врага, что просачивается в город. Военные обнародовали кадры с фрагментами работы одной из тактических групп 3-го полка.
В общем, согласно утренней сводке Генштаба ВСУ 4 ноября, за прошедшие сутки зафиксировано 163 боевых столкновений. На Покровском направлении наши защитники остановили 55 штурмовых действий агрессора.