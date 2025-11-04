Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Угруповання військ "Схід".

Що відомо про оборону Покровська?

З початку доби 4 листопада російські війська на Покровському напрямку здійснили 27 спроб потіснити ЗСУ із займаних позицій. Водночас Сили оборони стримують натиск загарбників і зупинили 23 атаки агресора.

У Покровську тривають пошуково-ударні дії та скоординована робота всіх складових Сил безпеки та оборони України. Ворог зазнає втрат. Оточення міста немає. Логістика, хоча й ускладнена, але забезпечується,

– розповіли військові.

Також вказується, що наразі тривають пошуково-ударні дії з виявлення та знищення російських ДРГ у Покровську із залученням операторів Сил безпілотних систем та штурмових підрозділів.

Крім того, у місті працюють групи ССО, ВСП, СБУ та ГУР Міноборони України.

Ситуація на фронті: останні новини