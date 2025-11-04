Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Угруповання військ "Схід".
Що відомо про оборону Покровська?
З початку доби 4 листопада російські війська на Покровському напрямку здійснили 27 спроб потіснити ЗСУ із займаних позицій. Водночас Сили оборони стримують натиск загарбників і зупинили 23 атаки агресора.
У Покровську тривають пошуково-ударні дії та скоординована робота всіх складових Сил безпеки та оборони України. Ворог зазнає втрат. Оточення міста немає. Логістика, хоча й ускладнена, але забезпечується,
– розповіли військові.
Також вказується, що наразі тривають пошуково-ударні дії з виявлення та знищення російських ДРГ у Покровську із залученням операторів Сил безпілотних систем та штурмових підрозділів.
Крім того, у місті працюють групи ССО, ВСП, СБУ та ГУР Міноборони України.
Ситуація на фронті: останні новини
Аналітики Deep State 4 листопада оновили карту бойових дій. За їхніми даними, ворог просунувся поблизу Борівської Андріївки, Карпівки, Козацького та у Покровську.
Військові обороняють Покровськ від окупантів. Зокрема, ССО проводять розвідку і знищують ворога, що просочується у місто. Військові оприлюднили кадри з фрагментами роботи однієї із тактичних груп 3-го полку.
Загалом, відповідно до ранкового зведення Генштабу ЗСУ 4 листопада, протягом минулої доби зафіксовано 163 бойових зіткнення. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 55 штурмових дій агресора.