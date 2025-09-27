Враг продолжает наступательные действия на всех направлениях фронта. Попытка пойти в атаку на Приднепровском завершилась для него неудачей.

По состоянию на 22:00 с начала этих суток произошло 145 боевых столкновений, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

Где на фронте шли бои?

На Северо-Слобожанском і Курском направлениях украинские воины отбили 4 штурмовые действия оккупантов, один бой продолжается.

На Южно-Слобожанском направлении враг 5 раз атаковал позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Волчанск, Красное Первое и в сторону Дорошевки, в настоящее время два боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении вражеские подразделения совершили 6 штурмовых действий, пытаясь прорваться на позиции наших защитников в районе населенного пункта Петропавловка и в сторону Песчаного и Богуславки.

На Лиманском направлении российские захватчики 15 раз атаковали позиции украинцев в районах населенных пунктов Шандриголовое, Колодязи и Торское. До сих пор в трех локациях бои продолжаются.

На Северском направлении враг 4 раза пытался прорваться вблизи Серебрянки, Федоровки и в сторону Дроновки, один бой продолжается.

На Краматорском направлении зафиксировано 2 боевых столкновения, подразделения противника пытались продвинуться в сторону Ступочек.

На Торецком направлении россияне 14 раз атаковали позиции Сил обороны. Усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районах Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки, Яблоновки и Русиного Яра.

На Покровском направлении российские подразделения 40 раз пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Красный Лиман, Сухецкое, Новоэкономическое, Николаевка, Лисовка, Зверево, Котлиное, Удачное, Новониколаевка, Котляровка и Дачное. В некоторых локациях бои не прекращаются.

На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили 16 вражеских атак на позиции наших войск в районах населенных пунктов Январское, Поддубное, Новоселовка, Сосновка, Малиевка, Новониколаевка, Березовое и Новогригорьевка, еще одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили 6 попыток вражеских подразделений продвинуться вперед в районе Полтавки, еще два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Ореховском направлении захватчики 6 раз пытались продвинуться в районе Степного, Каменского и в сторону Новоданиловки и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении противник совершил одну безрезультатную попытку наступления, понес потери.

Что известно о ситуации на фронте?