Ворог продовжує наступальні дії на усіх напрямках фронту. Спроба піти в атаку на Придніпровському завершилася для нього невдачею.

Станом на 22:00 від початку цієї доби відбулося 145 бойових зіткнень, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.

Дивіться також Намагаються понад рік, – аналітик BILD пояснив, навіщо росіянам Покровськ

Де на фронті точилися бої?

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили 4 штурмові дії окупантів, один бій триває.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 5 разів атакував позиції українських захисників в районах населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше та у бік Дорошівки, на даний час два боєзіткнення продовжуються.

На Куп'янському напрямку ворожі підрозділи здійснили 6 штурмових дій, намагаючись прорватися на позиції наших оборонців у районі населеного пункту Петропавлівка та у бік Піщаного й Богуславки.

На Лиманському напрямку російські загарбники 15 разів атакували позиції українців у районах населених пунктів Шандриголове, Колодязі та Торське. Досі у трьох локаціях бої продовжуються.

На Сіверському напрямку ворог 4 рази намагався прорватися поблизу Серебрянки, Федорівки та у бік Дронівки, один бій триває.

На Краматорському напрямку зафіксовано 2 бойових зіткнення, підрозділи противника намагалися просунутися у бік Ступочок.

На Торецькому напрямку росіяни 14 разів атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Яблунівки та Русиного Яру.

На Покровському напрямку російські підрозділи 40 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Сухецьке, Новоекономічне, Миколаївка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Котлярівка та Дачне. В деяких локаціях бої не припиняються.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили 16 ворожих атак на позиції наших військ у районах населених пунктів Січневе, Піддубне, Новоселівка, Соснівка, Маліївка, Новомиколаївка, Березове та Новогригорівка, ще одне бойове зіткнення триває дотепер.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили 6 спроб ворожих підрозділів просунутись вперед в районі Полтавки, ще два боєзіткнення досі тривають.

На Оріхівському напрямку загарбники 6 разів намагалися просунутися в районі Степового, Кам'янського та у бік Новоданилівки й Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку противник здійснив одну безрезультатну спробу наступу, зазнав втрат.

Що відомо про ситуацію на фронті?