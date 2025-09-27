Згодом росіяни хочуть захопити усю Донецьку область. Це в ефірі 24 Каналу зауважив журналіст, аналітик видання BILD Юліан Рьопке.

Значення Покровська для росіян

Юліан Рьопке зазначив, що для України Покровськ зараз – це передусім символічна оборона. Ситуація схожа на ту, що була у Бахмуті. На жаль, усі шляхи міста перекриті. Він уже не є залізничним чи автомобільним вузлом. Повітря насичене російськими дронами. Тому ЗСУ зараз надзвичайно складно захищати Покровськ.

Залишилось лише одна єдина дорога, якою ще можна потрапити до міста і вийти з нього. Це справжній виклик для України – доставити зброю, військових, усе необхідне в Покровськ і з нього. Місто фактично напівоточене. Принаймні з двох боків,

– сказав він.

Покровськ не має великої військової цінності, однак важливе символічно. Захоплення міста з колишніми 65 тисячами жителями та сусіднього Мирнограда з 41 тисячею означатиме агломерацію зі 100 тисячами людей. Звісно, зараз 95 – 99% населення вже виїхало. Для України окупація Покровська буде дуже болісною.

Для Росії ситуація зовсім інша. Їй потрібен Покровськ, якщо вона хоче захопити Краматорськ і Слов'янськ. Вже понад рік Росія вкладає значні сили, щоб здобути це місто. Останнє велике перед довгою трасою на Павлоград у Дніпропетровській області,

– підкреслив аналітик.

Приблизно 2 місяці тому росіяни намагались просунутись на північ перед захопленням Покровська. Це була спроба перерізати логістику для Краматорська і Слов'янська. За його словами, це і є головна мета загарбників.

Якщо Росія захопить Покровськ, їй не потрібні цивільні, інфраструктура, потяги. Їй потрібні лише укриття, місця, де можна сховати війська, зброю і танки. А потім просуватись далі на північ, щоб перерізати Краматорськ, Слов'янськ, і на захід, де ще залишаються кілька невеликих сіл, щоб завершити захоплення всієї Донецької області,

– пояснив журналіст.

Чому падіння Покровська небезпечне?

Аналітик видання BILD наголосив, що якщо місто впаде, і Росія закріпиться серед руїн Покровська, то це буде надзвичайно небезпечно. Тоді Покровськ стане ще одним західним плацдармом, важливим вузлом для розміщення їхніх військ, боєприпасів і танків. Звідти загарбники зможуть просуватись в усіх напрямках.

Що відбувається на Покровському напрямку: дивіться на карті

Зараз у бій залучені десятки тисяч російських військових. Це дуже довга лінія фронту, яка охоплює місто і прилеглий Мирноград. Мовиться про понад 40 кілометрів, які окупанти мають утримувати. Якщо вони звільнять ці сили, то зможуть перекинути їх на інші напрямки.

Це ще одне велике місто на Сході України. Його захоплення наблизить росіян до мети повного контролю над Донецькою областю. Однак значення Покровська передусім символічне. Лінія фронту навколо міста дуже довга, і росіяни змушені її утримувати,

– зауважив Юліан Рьопке.

Україна намагається зберегти відкритим західний в'їзд до міста. Покровськ – це зруйноване місто. На жаль, вона більше не придатне для життя для українських цивільних.

Наразі його захищає українська армія, щоб продемонструвати, що українці здатні обороняти Покровськ і сусідній Мирноград. Я думаю, що саме це є головною метою зараз. Росіяни, на жаль, просунулись також трохи південніше, де вони ввійшли до Дніпропетровської області і вже захопили 11 сіл,

– додав журналіст.

