Лінія фронту за добу дещо змінилася. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW) за 26 вересня.

Дивіться також Це нівелює успіх росіян: Світан сказав, як можна протистояти ворогу на фронті

Які зміни були на фронті 26 вересня?

Наступальні операції окупантів тривали в Курській та півночі Сумської області, зокрема поблизу Юнаківки, але підтвердженого прогресу ворог там не досяг. Українські війська, ймовірно, контратакували поблизу Кіндратівки, Олексіївки, Юнаківки та Варачиного.

Російські війська в Харківській області атакували захисників поблизу Вовчанська та Синельникового.

Ворог продовжив атаки в напрямку Великого Бурлука, що біля Одрадного.

Окупанти, рухаючись на сході Харківської області, хочу оточити північну частину Донецької області. Росіяни наступали біля Куп'янська, Радківки, Піщаного, Табаївки та Курилівки. Українські війська контратакували на південному фланзі Куп'янська.

На Лиманському напрямку Росія повідомила про захоплення Дерилового, однак ISW ці дані не підтверджує. Атаки ворога відбувалися біля Новоселівки, Карпівки, Дерилового, Коров'ячого Яру та Шандриголового, поблизу Новомихайлівки, Ставок, Колодязів, Зарічного, Торського, Ямполя та в районі Серебрянського лісництва.

Російські війська атакували українські позиції поблизу Дронівки, Григорівки, Федорівки та Переїзного.

Українські захисники нещодавно просунулися на тактичному напрямку Костянтинівка – Дружківка. Росіяни проводили атаки в районі Ступочок, Олександро-Шултиного, Щербинівки, Катеринівки, Клебан-Бика, Неліпівки, Плещіївки, Олександро-Калинового, Яблунівки, Степанівки, а також неподалік Русиного Яру, Полтавки, Софіївки та Володимирівки.

Росіяни днями проводили атаки біля Добропілля, наступаючи на Шахове, Заповідне та в напрямку Дорожнього.

Російські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри показують, що окупанти здійснили прорив біля Удачного. Ворожі атаки відбувалися під самим Покровськом, неподалік Родинського, Новоекономічного, Миколаївки, Красного Лимана, Сухецького, в районі Променя, Мирнограда, Лисівки, Новоукраїнки, Звірового, Котлиного, Удачного, Новомиколаївки та Молодецького.

Зміни на фронті за даними аналітиків / Карти ISW

Російські війська продовжували наземні штурми на Новопавлівському напрямку поблизу Горіхового, Ялти, Філії, Дачного, Іванівки та Товстого. Наземні наступи ворога продовжувалися в районі Андріївки-Клевцове, Піддубного, Мирного, Січневого, Воскресенки, Новоселівки, Олександрограда, Комишувахи, Соснівки, Калинівського, Степового, Березового та Вербового.

Підсумуємо, що українські війська нещодавно провели успішні дії в районі Костянтинівка – Дружківка, а росіяни просунулися біля Покровська.

Що відомо про ситуацію на фронті?