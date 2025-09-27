Линия фронта за сутки несколько изменилась. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW) за 26 сентября.

Смотрите также Это нивелирует успех россиян: Свитан сказал, как можно противостоять врагу на фронте

Какие изменения были на фронте 26 сентября?

Наступательные операции оккупантов продолжались в Курской и севере Сумской области, в частности вблизи Юнаковки, но подтвержденного прогресса враг там не достиг. Украинские войска, вероятно, контратаковали вблизи Кондратовки, Алексеевки, Юнаковки и Варачино.

Российские войска в Харьковской области атаковали защитников вблизи Волчанска и Синельниково.

Враг продолжил атаки в направлении Большого Бурлука, что у Одрадного.

Оккупанты, двигаясь на востоке Харьковской области, хотят окружить северную часть Донецкой области. Россияне наступали возле Купянска, Радковки, Песчаного, Табаевки и Куриловки. Украинские войска контратаковали на южном фланге Купянска.

На Лиманском направлении Россия сообщила о захвате Дерилово, однако ISW эти данные не подтверждает. Атаки врага происходили у Новоселовки, Карповки, Дерилово, Коровьего Яра и Шандриголово, вблизи Новомихайловки, Ставок, Колодезей, Заречного, Торского, Ямполя и в районе Серебрянского лесничества.

Российские войска атаковали украинские позиции вблизи Дроновки, Григорьевки, Федоровки и Переездного.

Украинские защитники недавно продвинулись на тактическом направлении Константиновка – Дружковка. Россияне проводили атаки в районе Ступочек, Александро-Шултиного, Щербиновки, Катериновки, Клебан-Быка, Нелиповки, Плещеевки, Александро-Калинового, Яблоновки, Степановки, а также неподалеку Русиного Яра, Полтавки, Софиевки и Владимировки.

Россияне на днях проводили атаки возле Доброполья, наступая на Шахово, Заповедное и в направлении Дорожного.

Российские войска недавно продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные кадры показывают, что оккупанты совершили прорыв у Удачного. Вражеские атаки происходили под самым Покровском, неподалеку Родинского, Новоэкономичного, Николаевки, Красного Лимана, Сухецкого, в районе Луча, Мирнограда, Лысовки, Новоукраинки, Звирово, Котлиного, Удачного, Новониколаевки и Молодецкого.

Изменения на фронте по данным аналитиков / Карты ISW

Российские войска продолжали наземные штурмы на Новопавловском направлении вблизи Орехового, Ялты, Филиала, Дачного, Ивановки и Толстого. Наземные наступления врага продолжались в районе Андреевки-Клевцово, Поддубного, Мирного, Январского, Воскресенки, Новоселовки, Александрограда, Камышевахи, Сосновки, Калиновского, Степного, Березового и Вербового.

Подытожим, что украинские войска недавно провели успешные действия в районе Константиновка – Дружковка, а россияне продвинулись возле Покровска.

Что известно о ситуации на фронте?