Об этом в эфире 24 Канала рассказал офицер артиллерии 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко, отметив, что оккупанты давят массой. Кроме солдат, они атакуют украинские позиции различными видами оружия.

Смотрите также ДРГ выполняют нетипичные задачи: OSINT-аналитик указал на наибольшую угрозу для Купянска

Как враг давит возле Покровска?

Покровское направление остается самым горячим среди всех направлений на линии фронта. Еще с весны этого года враг сконцентрировал там огромное количество резервов и ресурсов, которую использует до сих пор. Тактика оккупантов у Покровска – зажать украинских защитников массой.

Однако видим единичные продвижения на сотню, две или 500 метров. Видим и пропорциональные потери – десятки уничтоженных оккупантов. Получается, что один метр – это один уничтоженный оккупант,

– подчеркнул офицер.

Несмотря на это, большое количество российских солдат сопровождает большое количество боеприпасов к артиллерии, КАБы, ФАБы, минометы и авиация. Кроме этого, враг активно использует ударные дроны "Молнии", "Герберы" и "Шахеды".

Важно! Призываем читателей присоединиться к сбору для бригады "Рубеж" на антишахедни дроны по ссылке. Именно эти беспилотники позволяют украинским бойцам уничтожать российские "Шахеды", чтобы они не долетали в тыл.

Назаренко добавил, что в этих условиях Силы обороны выполняют работу за пределами человеческих возможностей. Пехотинцы на своих плечах держат целую полосу боевых действий.

Где враг возле Покровска: смотрите на карте

Ситуация возле Покровска: детали