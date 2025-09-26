Про це в ефірі 24 Каналу розповів офіцер артилерії 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко, зауваживши, що окупанти тиснуть масою. Крім солдатів, вони атакують українські позиції різними видами зброї.

Як ворог тисне біля Покровська?

Покровський напрямок залишається найгарячішим черед усіх напрямків на лінії фронту. Ще з весни цього року ворог сконцентрував там величезну кількість резервів та ресурсів, яку використовує досі. Тактика окупантів біля Покровська – затиснути українських оборонців масою.

Однак бачимо одиничні просування на сотню, дві чи 500 метрів. Бачимо і пропорційні втрати – десятки знищенних окупантів. Виходить, що один метр – це один знищений окупант,

– наголосив офіцер.

Попри це, велику кількість російських солдатів супроводжує велика кількість боєприпасів до артилерії, КАБи, ФАБи, міномети та авіація. Крім цього, ворог активно використовує ударні дрони "Блискавки", "Гербери" та "Шахеди".

Назаренко додав, що в цих умовах Сили оборони виконують роботу за межами людських можливостей. Піхотинці на своїх плечах тримають цілу смугу бойових дій.

