Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState. Свою мапу аналітики оновили ввечері 26 вересня.

Де просунувся ворог на фронті на 26 вересня?

У DeepState розповіли, що російська армія просунулася біля Ямполя, що у Донецькій області.

У Дніпропетровській області, за даними аналітиків, окупанти мали часткові успіхи біля Березового та Калинового.

У Запорізькій області загарбники, як пишуть експерти з DeepState, просунулися біля Ольгівського та Новоіванівки.

Варто зазначити, що начальник розвідки 1 ОШП імені Дмитра Коцюбайла з позивним "Хром" розповідав в етері 24 Каналу, що на Покровському напрямку до кінця вересня окупанти планували вийти на рубіж Барвінкове – Бражківка, обходячи Добропілля з півночі. Натомість зараз ці підрозділи зазнають значних втрат і не досягли поставлених рубежів.

